L’episodio di Katy Perry sulla farfalla gigante è apparso su video postati dai fan sui social e mostrano quel che è accaduto alla cantante. Katy "stava volando" sopra il pubblico su una struttura a forma di farfalla in metallo, quando c’è stato un cedimento momentaneo del sistema di sospensione. Il mezzo ha avuto un leggero balzo in discesa e la Perry ha perso l’equilibrio, ma si è subito aggrappata per non cadere e ha ripreso a cantare subito dopo. "Malfunzionamento su Roar, ma lei ha chiuso la canzone alla perfezione" hanno scritto i fan e ancora: "Abbiamo quasi perso Katy Perry stasera". Chissà se ora, dopo l’incidente, lo show subirà delle modifiche. In Italia Katy Perry sarà sul palco dell’Unipol Arena di Bologna il 2 novembre per l’unica data italiana del tour.