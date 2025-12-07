Katy Perry e Justin Trudeau, primo selfie di coppia su Instagram

Katy Perry super star a Bologna
© IPA
© IPA
La popstar e l'ex premier canadese ufficializzano la love story con un tenero scatto nel verde di Tokyo
Katy Perry e Justin Trudeau ufficializzano la loro love story anche sui social. La popstar, che ha accompagnato l'ex primo ministro del Canada durante una visita in Giappone, ha condiviso il primo selfie di coppia su Instagram. Tenero lo scatto tra i due, con la cantante che sorridente e raggiante stringe a sé il politico, ex leader del Partito liberale canadese. A far da sfondo, un piccolo specchio d'acqua immerso nel verde a Tokyo.
Le prime voci sulla coppia risalgono a fine luglio, quando Perry e Trudeau erano stati avvistati a cena insieme in un ristorante di lusso di Montreal, in Canada. A riportare la notizia, con tanto di foto e video dei due mentre chiacchieravano a un tavolo, era stata Tmz. Lo stesso sito aveva anche annunciato che la popstar e il politico erano stati "beccati" insieme nel parco Mount Royal. I due, all'epoca, erano entrambi single. La cantante, in estate, aveva annunciato la separazione dall'attore Orlando Bloom dopo nove anni di relazione, sei di fidanzamento e una figlia (Daisy Dove Bloom, nata il 26 agosto 2020).
A fine ottobre Katy Perry e Justin Trudeau hanno smesso di "nascondersi". La popstar ha infatti festeggiato 41 anni mano nella mano con il politico: i due, molto romantici, si sono fatti immortalare da video e flash all'uscita del Crazy Horse. Come raccontato dai testimoni, la coppia ha prima assistito a uno spettacolo nel noto locale parigino e poi, all'uscita, si era mostrata molto affiatata: lui la teneva per mano, e lei sempre raggiante sorrideva mentre la folla le cantava "Tanti auguri". Ora, a inizio dicembre, il selfie su Instagram che "ufficializza" anche sui social la love story.
Se Trudeau appare felice, non si può dire altrettanto per la sua ex moglie Sophie Grégoire, che recentemente ha parlato della fine del loro matrimonio. "Molte cose pubbliche ci influenzano, siamo umani. Ma come reagisco è una mia scelta... Mi permetto di sentirmi delusa da qualcuno, di essere arrabbiata o triste. E so per esperienza personale quanto sia importante, come sostenitrice della salute mentale, permettersi di provare queste emozioni", ha detto Grégoire in un podcast.
Grégoire ha parlato della fine dell'amore con Trudeau dopo 8 anni e tre figli: "Abbiamo preso la decisione congiunta e consapevole che la nostra famiglia è la nostra più grande creazione e che la coltiveremo insieme, indipendentemente dal fatto che abbiamo percorsi di vita diversi". Trudeau e Grégoire, genitori di Xavier James (2007), Ella-Grace Margaret (2009) e Hadrien Grégoire (2014), hanno annunciato il divorzio il 2 agosto 2023.
© IPA
© IPA