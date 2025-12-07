Katy Perry e Justin Trudeau, primo selfie di coppia su Instagram

Le prime voci sulla coppia risalgono a fine luglio, quando Perry e Trudeau erano stati avvistati a cena insieme in un ristorante di lusso di Montreal, in Canada. A riportare la notizia, con tanto di foto e video dei due mentre chiacchieravano a un tavolo, era stata Tmz. Lo stesso sito aveva anche annunciato che la popstar e il politico erano stati "beccati" insieme nel parco Mount Royal. I due, all'epoca, erano entrambi single. La cantante, in estate, aveva annunciato la separazione dall'attore Orlando Bloom dopo nove anni di relazione, sei di fidanzamento e una figlia (Daisy Dove Bloom, nata il 26 agosto 2020).