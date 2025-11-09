La pop star 41enne rompe il silenzio in musica con il nuovo singolo "Bandaids"
© Ufficio stampa
Katy Perry non ha mai voluto parlare della fine della storia d'amore con Orlando Bloom (dopo nove anni di relazione e una figlia), e ora che di nuovo felice al fianco di Justin Trudeau, rompe il silenzio. E lo fa in musica, con il nuovo singolo "Bandaids", in cui non si risparmia. Nella cover di lancio appare con le ferite sul volto e la pop star 41enne sottolinea: "Ho provato tutte le medicine... Sanguino ancora... Metto cerotti su un cuore spezzato".
Il singolo è prodotto da Justin Tranter (Lady Gaga, Dua Lipa), Sean Cook (Shaboozey, Paul Russell), Russ Chell (Kid Cudi, Tate McRae) e Eren Cannata (Teddy Swims, Demi Lovato). È co-scritto da Katy assieme a Tranter, Cook, Chell, Cannata e Amanda "Kiddo" Ibanez. "Bandaids" fonde una produzione dominata dalla chitarra con la voce potente di Katy, offrendo un 'hook' indimenticabile che colpisce a fondo.
"Bandaids" abbraccia la bellezza e le difficoltà della vita con la Perry che ritorna ai suoi testi senza filtri che hanno contraddistinto da sempre la sua carriera. Il videoclip ufficiale è diretto da Christian Breslauer (Ariana Grande, SZA, Lizzo). La clip è una prova dell'humour e autoironia di Katy, mettendo in scena una serie di 'quasi morti' vignettistiche.
L'artista è attualmente in Europa con il suo "Lifetimes Tour", 92 show in 5 continenti che ha già venduto oltre 1 milione di biglietti. A causa dell'enorme richiesta sono state aggiunte date in Australia, Europa e Cina (le prime quattro date in Cina sono andate sold-out in meno di 1 minuto). Questa leg si concluderà il 7 dicembre ad Abu Dhabi. Dopo lo straordinario successo della data sold-out all'Unipol Arena a Bologna il 2 novembre scorso, domenica 19 luglio 2026 la superstar mondiale si esibirà al Lucca Summer Festival, nell'incantevole scenario delle Mura Storiche di Lucca. Sarà l'unico concerto italiano di Katy Perry nel 2026.
Katy Perry è una delle artiste più iconiche e di successo della musica pop contemporanea. Dal debutto con Capitol Records nel 2008 con "One of the Boys", Katy Perry ha accumulato complessivamente 125 miliardi di stream e oltre 70 milioni di album venduti nel mondo.