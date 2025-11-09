Katy Perry non ha mai voluto parlare della fine della storia d'amore con Orlando Bloom (dopo nove anni di relazione e una figlia), e ora che di nuovo felice al fianco di Justin Trudeau, rompe il silenzio. E lo fa in musica, con il nuovo singolo "Bandaids", in cui non si risparmia. Nella cover di lancio appare con le ferite sul volto e la pop star 41enne sottolinea: "Ho provato tutte le medicine... Sanguino ancora... Metto cerotti su un cuore spezzato".