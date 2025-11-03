Katy Perry conquista Bologna nell'unica tappa italiana del tour

Sul palco è salita una Perry più consapevole e matura rispetto a sette anni fa, segnata anche dalle sfide professionali e personali che ha dovuto affrontare negli ultimi anni. La maternità, il divorzio da Orlando Bloom, qualche flop discografico ma anche la rinascita e un nuovo amore (l'ex primo ministro canadese Justin Trudeau). Anche il concerto di Bologna è iniziato in salita e alcuni problemi tecnici hanno causato un ritardo di 45 minuti. La popstar sarebbe dovuta entrare sospesa in aria, sorretta da un complesso di funi, ma il meccanismo si è bloccato. Non è la prima volta che la popstar ha problemi con le performance "volanti". A San Francisco, infatti, aveva rischiato di cadere sul pubblico per colpa del malfunzionamento di una farfalla meccanica.