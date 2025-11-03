Katy Perry conquista Bologna nell'unica tappa italiana del tour

Katy Perry super star a Bologna
Nella data del "The Lifetimes Tour" ha stupito il pubblico con effetti speciali, costumi elaborati e tanta energia
A sette anni di distanza da "Witness" Katy Perry è tornata sul luogo del delitto (l'Unipol Arena di Bologna), per l'unica tappa italiana del "Lifetimes Tour". Sul palco è arrivata un'artista diversa, ma con la stessa carica di sempre e il pubblico l'ha accolta come una regina. Uno show in grande stile (iniziato in ritardo per problemi tecnici) che ha visto Katy protagonista tra effetti visual, costumi eccentrici e coreografie d'impatto.
Sul palco è salita una Perry più consapevole e matura rispetto a sette anni fa, segnata anche dalle sfide professionali e personali che ha dovuto affrontare negli ultimi anni. La maternità, il divorzio da Orlando Bloom, qualche flop discografico ma anche la rinascita e un nuovo amore (l'ex primo ministro canadese Justin Trudeau). Anche il concerto di Bologna è iniziato in salita e alcuni problemi tecnici hanno causato un ritardo di 45 minuti. La popstar sarebbe dovuta entrare sospesa in aria, sorretta da un complesso di funi, ma il meccanismo si è bloccato. Non è la prima volta che la popstar ha problemi con le performance "volanti". A San Francisco, infatti, aveva rischiato di cadere sul pubblico per colpa del malfunzionamento di una farfalla meccanica.
In scaletta i suoi brani iconici come "Firework", "Roar", "California Gurls", "Dark Horse", "Teenage Dream" e "I Kissed a Girl", il singolo che la rese famosa nel 2008. I successi in versione live sono stati impreziositi dal carisma, dalla vocalità potente e da performance spettacolari. Ingredienti che le hanno fatto guadagnare nel cortso della carriera diversi American Music Awards, Billboard Music Awards e varie nomination ai Grammy. Uno show studiato nei minimi dettagli dall'artista con un palco progettato a forma di 8, simbolo dell'infinito, per creare un'esperienza totalmente immersiva. "Ci sono elementi che richiamano i videogame e altri spaziali o sci-fi. Lavoro da molto a questo nuovo show e voglio che sia perfetto", aveva sottolineato l'artista prima della partenza.