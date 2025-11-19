L'ex di Justin Trudeau contro Katy Perry: "Triste e delusa"

Katy Perry super star a Bologna
Sophie Grégoire, ex moglie dell'ex primo ministro canadese, parla per la prima volta della fine del matrimonio
Sophie Grégoire, ex moglie dell'ex primo ministro canadese Justin Trudeau, parla per la prima volta della fine del matrimonio e si "scaglia" contro Katy Perry: "Triste e delusa". Nel podcast "Arlene is Alone" l'ex first lady che mantiene ancora il cognome dell'ex marito si sbilancia sulla pop star, anche se non la cita mai veramente.
Alla domanda su come si sia sentita davanti al nuovo amore del suo ex, Sophie Grégoire risponde così: "Molte cose pubbliche ci influenzano, siamo umani. Ma come reagisco è una mia scelta... Mi permetto di sentirmi delusa da qualcuno, di essere arrabbiata o triste. E so per esperienza personale quanto sia importante, come sostenitrice della salute mentale, permettersi di provare queste emozioni".
Poi Sophie ha parlato della fine del matrimonio dopo 8 anni e tre figli: "Abbiamo preso la decisione congiunta e consapevole che la nostra famiglia è la nostra più grande creazione e che la coltiveremo insieme, indipendentemente dal fatto che abbiamo percorsi di vita diversi. Justin Trudeau e Sophie Grégoire, genitori di Xavier James (2007), Ella-Grace Margaret (2009) e Hadrien Grégoire (2014), hanno annunciato il divorzio il 2 agosto 2023.
Le voci sulla nuova coppia si rincorrono da fine luglio, quando sono stati avvistati durante una passeggiata e al ristorante in occasione di una tappa del tour di lei. I due erano entrambi single: Perry ha annunciato in estate l'addio al compagno Orlando Bloom, con cui era fidanzata da 7 anni e ha avuto una figlia. Dopo tanti rumor e paparazzate, a fine ottobre è arrivata la conferma. Dopo uno spettacolo nel famoso locale di cabaret parigino, Katy e Justin sono apparsi molto affiatati. Lui la teneva per mano e lei - dopo aver accettato una rosa da un fan - è apparsa sorridente mentre la folla le cantava "Tanti auguri".
