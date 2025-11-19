L'ex di Justin Trudeau contro Katy Perry: "Triste e delusa"

Le voci sulla nuova coppia si rincorrono da fine luglio, quando sono stati avvistati durante una passeggiata e al ristorante in occasione di una tappa del tour di lei. I due erano entrambi single: Perry ha annunciato in estate l'addio al compagno Orlando Bloom, con cui era fidanzata da 7 anni e ha avuto una figlia. Dopo tanti rumor e paparazzate, a fine ottobre è arrivata la conferma. Dopo uno spettacolo nel famoso locale di cabaret parigino, Katy e Justin sono apparsi molto affiatati. Lui la teneva per mano e lei - dopo aver accettato una rosa da un fan - è apparsa sorridente mentre la folla le cantava "Tanti auguri".