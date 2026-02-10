Orlando Bloom ha una nuova fiamma? Chi è Luisa Laemmel

Le immagini parlano chiaro: Orlando Bloom e Luisa Laemmel sono stati fotografati insieme all’uscita dallo stadio, mentre camminavano fianco a fianco e sono stati visti salire sulla stessa auto. Secondo un testimone presente all’evento, che ha raccontato tutto al Daily Mail, i due avrebbero trascorso la serata nella suite VIP di Raising Cane, mostrando un’intesa evidente. “Erano carini, molto affiatati”, ha riferito la fonte, aggiungendo che avrebbero anche conversato con Todd Graves e Jamie Foxx.