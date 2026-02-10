Orlando Bloom ha una nuova fiamma? Chi è Luisa Laemmel
Avvistati insieme dopo il Super Bowl, l’attore e la modella svizzera accendono i gossip, tra sguardi complici e silenzi social
Orlando Bloom e la sua nuova fiamma Luisa Laemmel © Instagram
Lasciata alle spalle una frequentazione mai ufficializzata con l’attrice Rachel Lynn Matthews, Orlando Bloom è tornato sotto i riflettori del gossip internazionale, complice un’apparizione pubblica che non è passata inosservata: l’attore è stato visto uscire dal Levi’s Stadium di Santa Clara, subito dopo la finale del Super Bowl, a braccetto con una giovane modella bionda.
Lei è Luisa Laemmel, 28 anni, svizzera di nascita ma newyorkese d’adozione. I due sono apparsi affiatati, rilassati, per nulla intenzionati a nascondersi, anche se al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale. Dopo la fine della lunga relazione con Katy Perry, Orlando Bloom sembra dunque pronto a voltare pagina, scegliendo però, almeno per ora, la via della discrezione.
Avvistamenti, complicità e silenzi social
Le immagini parlano chiaro: Orlando Bloom e Luisa Laemmel sono stati fotografati insieme all’uscita dallo stadio, mentre camminavano fianco a fianco e sono stati visti salire sulla stessa auto. Secondo un testimone presente all’evento, che ha raccontato tutto al Daily Mail, i due avrebbero trascorso la serata nella suite VIP di Raising Cane, mostrando un’intesa evidente. “Erano carini, molto affiatati”, ha riferito la fonte, aggiungendo che avrebbero anche conversato con Todd Graves e Jamie Foxx.
Arrivati insieme al Levi’s Stadium e ripartiti insieme dopo la partita, Orlando Bloom e la modella non sembrano aver lasciato molto spazio ai dubbi, eppure sui social regna il silenzio: nessun post di coppia, nessuna dedica. Un atteggiamento in netto contrasto con quello della sua ex Katy Perry, che ha invece ufficializzato rapidamente la relazione con Justin Trudeau dopo la fine del fidanzamento con Bloom, avvenuta nel giugno 2025.
Ma chi è davvero la donna che avrebbe conquistato Orlando Bloom? - Luisa Laemmel è una modella emergente, nata in Svizzera e oggi residente a New York. Pur non essendo ancora un volto notissimo, può già vantare collaborazioni importanti con brand come Calvin Klein e Brandy Melville. Su Instagram conta quasi 13mila follower e, tra chi la segue, compare anche Miranda Kerr, ex moglie di Bloom e madre del suo primogenito Flynn Christopher: un dettaglio che non è sfuggito agli osservatori più attenti.
Durante il Super Bowl, Luisa ha condiviso alcune immagini dalla suite VIP senza mai mostrare l’attore, mantenendo un profilo basso nonostante l’eco mediatico. Eppure, quando i due sono stati visti insieme all’uscita, lei sembrava tentare di nascondere il volto dietro i capelli, mentre lui appariva sereno e sorridente.