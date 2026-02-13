Damiano David e Dove Cameron, nozze italiane all’orizzonte? I fan della coppia sognano
Tra la promozione di “56 Days” e confessioni a cuore aperto, l’attrice racconta i progetti di matrimonio con il cantante ex frontman dei Måneskin
Tra red carpet, interviste e nuovi progetti televisivi, Dove Cameron torna al centro dell’attenzione anche per la sua vita privata. Mentre promuove la serie "56 Days", l’attrice ha parlato con spontaneità delle nozze con Damiano David, regalando ai fan dettagli che fanno già sognare, tra cui la scelta sulla probabile location. Il tono è leggero, le risposte sincere: il grande passo si avvicina, ma senza perdere il sorriso.
Italia nel cuore
Il primo nodo, inevitabile, è quello della location. Cerimonia in Italia o destination wedding? Dove Cameron non ha lasciato spazio ai dubbi: il Bel Paese è la scelta più probabile. "Damiano è di Roma. Quindi stiamo pensando di sposarci in Italia: per me sarebbe una destination wedding, ma per lui è locale", ha raccontato.
Una frase che ha acceso l’entusiasmo di tutti i fan italiani, già pronti a immaginarsi scorci suggestivi, tramonti mediterranei e un’atmosfera romantica. Per Damiano si tratterebbe di un ritorno alle radici, per lei di un matrimonio internazionale.
Cerimonia in grande stile
Se qualcuno si immaginava un evento raccolto e minimal, le premesse raccontano altro, tutt’altro. Parlando delle rispettive famiglie, Dove ha ammesso che la lista degli invitati rischia di allungarsi rapidamente.
D’altra parte, Damiano David è italiano e, si sa, nel nostro Paese i matrimoni sono una cosa seria. Le origini italiane di Damiano significano infatti parenti numerosi e tradizioni imprescindibili. Il risultato? Un matrimonio che si preannuncia affollato, festoso e tutt’altro che sobrio.
Anche Avan Jogia, collega di Dove e futuro sposo della cantautrice statunitense Halsey, durante l’intervista ha ironizzato sulla stessa situazione: "Per via delle mie origini ho una famiglia numerosa".
L’atmosfera si è fatta ancora più giocosa quando si è parlato di musica e di ospiti al matrimonio. Dove ha scherzato immaginando Damiano come cantante alla cerimonia di Avan e Halsey, con quest’ultima pronta a ricambiare il favore esibendosi alle nozze dell'ex frontman dei Måneskin.
56 Days
Intanto, sul fronte professionale, Dove è concentrata su "56 Days", thriller erotico tratto dal bestseller di Catherine Ryan Howard. La serie racconta l’incontro tra due sconosciuti e una relazione intensa che si trasforma in un mistero oscuro quando viene scoperto un cadavere nell’appartamento del protagonista.
Tra set e sogni d’altare, l’attrice sembra vivere un momento luminoso. E se davvero l’Italia farà da cornice al "Sì" con Damiano, c’è da scommettere che sarà un evento capace di unire glamour internazionale e passione mediterranea, con la musica – inevitabilmente – protagonista.