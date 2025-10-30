Damiano David e Dove Cameron, spunta l’anello: nozze in vista?

Dove Cameron è nata nel 1996. A soli 12 anni ha raggiunto il successo con la serie Disney "Liv e Maddie", dove ha interpretato entrambe le protagoniste, e grazie alla quale ha vinto un Daytime Emmy Award. Dal 2015 veste i panni di Mal nella saga di film “Descendants”. Ha vuto ruoli anche in serie tv come "The Mentalist", "Shameless" e "Agents of S.H.I.E.L.D.S.". E' anche cantante e a febbraio 2022 ha pubblicato il singolo "Boyfriend", ottenendo un grandissimo successo: ha raggiunto la top ten nel Regno Unito e la top fifty negli Stati Uniti.