Damiano David e Dove Cameron, spunta l’anello: nozze in vista?

Damiano David e Dove Cameron si sposano? La cantante e attrice è stata avvistata con un anello di fidanzamento al dito mentre passeggiava su una spiaggia di Sydney a braccetto con l'ex frontaman dei Maneskin. Ad immortalarli è il settimanale "Chi", la notizia arriva a poche settimane dal festeggiamento del loro secondo anniversario. Pare che la proposta di matrimonio sia già avvenuta.
Secondo quanto riporta il settimanale "Chi" "Dove si è sfilata l’anello non appena ha notato le macchine fotografiche": un enorme solitario, con taglio princess, incastonato in un pavé di diamanti, che la star porta sull’anulare sinistro, dito dove solitamente si porta un anello di fidanzamento. Intanto arriva la conferma dall'America: il sito di gossip Tmz ha appena fatto le congratulazioni alla coppia: "Damiano e Dove sono prossimi alle nozze!".
"I due anni più belli della mia vita. Mi commuovo almeno una volta alla settimana perché la vita è diventata così bella con te al mio fianco. Ti amo in un modo che nessuna parola potrà mai descrivere. Buon anniversario amore mio", aveva scritto l'attrice in un post su Instagram. Al momento i diretti interessati non hanno commentato l'indiscrezione, nel frattempo i fan continuano a sognare.
Innamoratissimi i due hanno fatto il loro debutto ufficiale sul red carper dei Grammy 2024 a febbraio. I primi avvistamenti insieme risalgono ad ottobre 2023, quando erano stati immortalati abbracciati durante una serata in discoteca a Los Angeles.
Dove Cameron è nata nel 1996. A soli 12 anni ha raggiunto il successo con la serie Disney "Liv e Maddie", dove ha interpretato entrambe le protagoniste, e grazie alla quale ha vinto un Daytime Emmy Award. Dal 2015 veste i panni di Mal nella saga di film “Descendants”. Ha vuto ruoli anche in serie tv come "The Mentalist", "Shameless" e "Agents of S.H.I.E.L.D.S.". E' anche cantante e a febbraio 2022 ha pubblicato il singolo "Boyfriend", ottenendo un grandissimo successo: ha raggiunto la top ten nel Regno Unito e la top fifty negli Stati Uniti.
"Mi chiamo Damiano David. Sono nato nel 1999 a Roma, Italia. Amo la musica, l'arte e le donne. Amo la sensazione di indossare bei vestiti e l'odore di un buon profumo. Nella mia vita sono stato un ladro, un bugiardo, un amante, un trasformista. Ho viaggiato in tutto il mondo per trovare la mia voce, per poi finire dove tutto è iniziato. Mi chiamo Damiano David. E oggi è il primo giorno della mia vita", ha detto in un video il cantante annunciando il suo progetto lontano dai Maneskin.