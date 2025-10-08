Nella seconda parte del live, Damiano David mostra la sua evoluzione, racconta al pubblico quello che è adesso: qualcuno ancora alla ricerca di sé, con tanta strada da fare ma soddisfatto di dove si trova. "Ero triste perché la mia vita era perfetta ma non era l'idea mia di perfezione, ma era l'idea di qualcun altro. E ancora non era l'idea degli altri componenti della band, era forse l'idea del me più giovane, del me molto meno maturo che non aveva nessuna ca...o di idea di quello che volevo fare nella vita. E ancora non ce l'ho", spiega mentre si riabbottona la camicia e infila il gilet, a voler raccontare anche con l'outfit il cambiamento personale. "Ho 26 anni, sto provando cose. E a me piace dire che la mia seconda vita è iniziata dopo questo disco, perché ho capito veramente tante tante cose. E adesso la mia vita veramente è qualcosa di molto vicino alla mia idea di perfezione", spiega. "Perfect life", "Sick of myself", "The bruise" e "Tangerine" sono le canzoni che interpreta in questa seconda parte.