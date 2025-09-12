Damiano David, via al tour mondiale e fuori la nuova versione dell'album con cinque inediti

Tra gli inediti, il nuovo singolo "Talk To Me" feat.Tyla, vincitrice di un Grammy Award nella categoria Best African Music Performance 2024 e Nile Rodgers, plurivincitore di Grammy. La leggenda della chitarra Nile Rodgers ha voluto commentare questa collaborazione: “Quando ho ricevuto la canzone da Damiano e Tyla, ho amato molto le vibes che mi ha trasmesso e ho voluto che la mia chitarra diventasse la terza voce di questo brano. ‘Talk To Me’ è stato un progetto molto divertente su cui lavorare!” .