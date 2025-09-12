Damiano David, via al tour mondiale e fuori la nuova versione dell'album con cinque inediti

Il cantante dei Maneskin ha iniziato la sua serie di concerti in solitaria: il 7 ottobre a Milano e l’11 e il 12 a Roma
Ha preso il via da Varsavia il World Tour di Damiano David. Ed ecco che in concomitanza con il debutto di questa nuova esperienza live del 26enne cantante romano esce "Funny little fears dream", nuova versione del suo primo album solista "Funny little fears", con cinque pezzi inediti. Il cantante dei Maneskin ha recentemente dichiarato: “L’inizio del tour ha portato con sé una voglia di scrivere nuovi brani. Queste cinque canzoni sono il mio regalo ai miei fan e a tutti coloro che verranno a vedermi live”.
Tra gli inediti, il nuovo singolo "Talk To Me" feat.Tyla, vincitrice di un Grammy Award nella categoria Best African Music Performance 2024 e Nile Rodgers, plurivincitore di Grammy. La leggenda della chitarra Nile Rodgers ha voluto commentare questa collaborazione: “Quando ho ricevuto la canzone da Damiano e Tyla, ho amato molto le vibes che mi ha trasmesso e ho voluto che la mia chitarra diventasse la terza voce di questo brano. ‘Talk To Me’ è stato un progetto molto divertente su cui lavorare!” .
L'album prosegue con “Cinnamon”, con la partecipazione di Albert Hammond Jr (The Strokes). Un brano in cui i riff del chitarrista si intrecciano con l'intensità melodica di Damiano. "Naked" è una ballad essenziale e intima, che esplora il tema della vulnerabilità. "Mysterious Girl" offre un'atmosfera dark-pop e un inciso contagioso. L'ultimo è "Over", un brano struggente e catartico in cui il dolore si trasforma in speranza, riassumendo il viaggio dell'album dalla paura al sogno.
Damiano ha trasmesso su TikTok LIVE, in partnership con TikTok, sette brani tratti dalla serata di apertura del suo tour mondiale a Varsavia. Il live streaming includeva il nuovo singolo "Talk To Me" feat Tyla e Nile Rodgers, i brani inediti "Mysterious Girl" e "Cinnamon", insieme ai successi "Born With A Broken Heart", "The First Time" e "Voices" e una sua versione di"Pink Pony Club" di Chappell Roan.
Dopo un breve tour in alcuni festival estivi (che ha incluso una speciale performance al Grammy Museum di Los Angeles, su invito dell’Academy) e conclusosi in agosto nel Lollapalooza di Chicago, è partito il World Tour 2025, che vedrà l’artista impegnato in oltre 30 date tra Europa, Australia, Nord America e Asia. In Italia sarà a ottobre, il 7 a Milano e l’11 e il 12 a Roma.
