Damiano David lancia "Funny Little Fears": "Un album per esorcizzare le mie paure"

Per la presentazione dell'album è stato realizzato anche un corto girato nel deserto fiorito del Joshua Tree National Park (già omaggiato dagli U2 nella loro pietra miliare "The Joshua Tree"). È lì che Damiano ha scritto gran parte del disco vivendo in quel luogo con gli altri autori per una settimana. Il titolo "Funny Little Fears" "è arrivato alla fine, dalla consapevolezza di come quelle paure che hanno costituito spesso un blocco della mia vita siano diventate con l'album una cosa bella attraverso cui confrontarmi con le altre persone" spiega lui. Il disco, per David, è stato una sorta di autoanalisi: "Mi sentivo sbagliato e avevo la sensazione di non sapermi leggere e correggere - sottolinea -. Questo è un viaggio dentro me sesso. Avevo un senso di sconforto e tristezza, di insoddisfazione, che non sapevo da dove venisse, mi sentivo un po' perso. L'album mi ha fatto capire che la causa erano proprio le paure che mi ero messo nel cervello... è stato terapeutico per me".