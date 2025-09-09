Damiano David rilancia con "Talk To Me": con lui ci sono Tyla e Nile Rodgers

"Sono così felice di questa collaborazione con Damiano e Nile - ha detto Tyla -. Realizzare questo brano insieme è stato divertente e molto stimolante, è bellissimo vedere come i nostri stili si siano uniti per creare qualcosa di così fresco ed elettrizzante. Abbiamo sperimentato, condiviso idee, e la canzone è nata in maniera molto naturale". "Quando ho ricevuto la canzone da Damiano e Tyla, ho amato molto le vibes che mi ha trasmesso e ho voluto che la mia chitarra diventasse la terza voce di questo brano - ha invece raccontato Nile Rodgers, fondatore e anima degli Chic nonché celebrato produttore -. ‘Talk To Me' è stato un progetto molto divertente su cui lavorare!".