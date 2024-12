È Damiano David il protagonista del primo numero del 2025 di "Vogue Italia". L'artista, intervistato dal premio Pulitzer Andrew Sean Greer, parla per la prima volta della sua nuova vita a Los Angeles, città in cui si è trasferito per realizzare l'album da solista in uscita nel 2025 e a cui seguirà un tour mondiale da poco annunciato. Damiano non si nasconde che questo passo solista sia ricco di insidie ma lo affronta con serenità, senza paura che un eventuale fallimento possa influire sul prosieguo della sua carriera. "Quello che mi spaventa di più è cadere nelle trappole. Ce ne sono così tante - dice al magazine -. Credo che il segreto, in questo lavoro, sia la coerenza. So chi sono come artista e, se questo album fa flop, non sarà un verdetto sul mio talento: significherà solo che era il momento sbagliato. Farò un altro album, che un giorno funzionerà, perché so di essere in grado di farlo. Quindi, sì, direi che ho paura di cadere nella trappola della produzione in serie e della fama. Perché l'ho fatto, mi è successo. Ne ero ossessionato, tre anni fa''.