Parte a settembre 2025 il primo tour mondiale di Damiano David. Oltre 30 date tra Europa, Australia, Nord America, Sud America e Asia. Due gli appuntamenti previsti in Italia: il 7 ottobre all’Unipol Forum di Milano e l’11 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. Il tour partirà l'11 settembre da Varsavia, per poi toccare diverse città europee e proseguire poi in Australia e in Giappone. Dal 7 novembre poi Damiano sarà protagonista di quattro live in Sud America e il gran finale spetta alle 11 date in Nord America, dove concluderà il tour il 16 dicembre al The Fillmore di Washington DC. Una lunga serie di impegni che di fatto mettono in stand by i Maneskin a tempo indeterminato.