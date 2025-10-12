Logo Tgcom24
Spettacolo
Sotto il palco

Maneskin di nuovo insieme, reunion al primo live di Damiano David a Roma

Victoria, Thomas ed Ethan non hanno voluto mancare alla data del loro frontman

12 Ott 2025 - 10:36
I Maneskin di nuovo insieme. Victoria, Thomas ed Ethan non hanno voluto mancare alla prima data romana del primo live del loro frontman, Damiano David. Sono stati avvistati a sorpresa sotto il palco del Palazzo dello Sport nella città dove tutto è iniziato. E’ l’ennesima prova che nella band non ci sono stati problemi e la loro è solo una pausa.

Da mesi, infatti i Maneskin sono stati al centro di voci insistenti su una possibile reunion e questo gesto dimostra che un ritorno insieme non è poi così lontano. Victoria, Thomas ed Ethan sono stati avvistati e fotografati sotto il palco, poco prima dello show di Damiano David, che è impegnato nel suo primo tour mondiale da solista. La presenza compatta della band alimenta le speranze dei fan di rivederli in futuro ancora insieme.

Damiano David in concerto a Milano

