I Maneskin di nuovo insieme. Victoria, Thomas ed Ethan non hanno voluto mancare alla prima data romana del primo live del loro frontman, Damiano David. Sono stati avvistati a sorpresa sotto il palco del Palazzo dello Sport nella città dove tutto è iniziato. E’ l’ennesima prova che nella band non ci sono stati problemi e la loro è solo una pausa.
Da mesi, infatti i Maneskin sono stati al centro di voci insistenti su una possibile reunion e questo gesto dimostra che un ritorno insieme non è poi così lontano. Victoria, Thomas ed Ethan sono stati avvistati e fotografati sotto il palco, poco prima dello show di Damiano David, che è impegnato nel suo primo tour mondiale da solista. La presenza compatta della band alimenta le speranze dei fan di rivederli in futuro ancora insieme.
