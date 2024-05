Damiano e Dove sono apparsi più innamorati che mai sul red carpet del grande evento fashion legato quest'anno alla mostra "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion", ovvero "Bellezze Addormentate: Il Risveglio della Moda", che il 10 maggio aprirà al pubblico.

Quando si sono conosciuti

Non si sa bene quando sia cominciata la loro love story ma i rumor di un flirt in corso si rincorrevano già in autunno. La coppia era stata pizzicata insieme lo scorso ottobre a una festa e qualche settimana più tardi al concerto dei Maneskin quando erano stati avvistati all'Espaco Unimed di San Paolo del Brasile, dove la band si era esibita. Pare che il frontman dei Maneskin e l'attrice americana, nota per aver recitato in alcune serie tv di Disney Channel, si siano incontrati durante il tour americano della band. Da quel momento sono diventati inseparabili: dai cuoricini reciproci sui social agli avvistamenti dopo i concerti, fino a quando la 28enne è stata vista anche pranzare con il resto della band (segno che era ormai una presenza fissa al fianco di Damiano).