Dove Cameron: "Così Damiano David mi ha chiesto di sposarlo"

"Stavamo facendo le valigie a casa nostra. E io sono la versione peggiore di me stessa quando sto facendo le valigie. Sono sempre terrorizzata, ogni volta è come se fosse sempre la prima. Ci sono vestiti ovunque - ha raccontato Dove -. Indossavo una maglietta oversize, ero struccata e avevo i capelli ancora un po' bagnati dalla doccia". Proprio in quel momento caotico, Dove ha capito che Damiano stava tramando qualcosa. "Ero in corridoio quando lui ha fatto quella tipica faccia da fidanzato che sembra dire: 'Adoro questa piccola creatura sciocca che è nella mia vita". Da lì, il panico.