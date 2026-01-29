Dove Cameron: "Così Damiano David mi ha chiesto di sposarlo"

© Tgcom24
L’attrice: "Quando mi ha fatto la proposta stavo facendo le valigie, ero struccata e con i capelli bagnati"
Era inizio gennaio quando è arrivata la notizia, inaspettata, via social: "Sarà un anno bellissimo". A scriverlo Damiano David, cantante e frontman dei Maneskin, a corredo di un dolce scatto con la sua fidanzata Dove Cameron. Sulla mano dell'attrice un prezioso anello in bella vista, simbolo che i due sarebbero convolati a nozze. Ora, a distanza di giorni dall'annuncio pubblico, Dove ha raccontato i dettagli della proposta di Damiano: "Quando me lo ha chiesto, ero struccata, avevo i capelli bagnati e una maglia oversize".
Ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon, Cameron ha rivelato che sapeva fin dall'inizio che Damiano le avrebbe dato l'anello: il frontman dei Maneskin le aveva confidato di averlo già scelto, senza - ovviamente - rivelarle quando sarebbe arrivato il momento fatidico. "Un giorno mi ha detto che l'anello era pronto, sapevo che la proposta sarebbe potuta arrivare da un momento all'altro - ha raccontato -. L'avevo detto a tutte le mie amiche e nelle mie chat di gruppo: 'È pazzesco, mi sposerò. Mi fidanzerò forse quest'anno, oppure l'anno prossimo'. Loro dicevano che dovevo vestirmi di bianco ogni giorno e che dovevo avere le unghie sempre fatte". Ma non è proprio andata così.
"Stavamo facendo le valigie a casa nostra. E io sono la versione peggiore di me stessa quando sto facendo le valigie. Sono sempre terrorizzata, ogni volta è come se fosse sempre la prima. Ci sono vestiti ovunque - ha raccontato Dove -. Indossavo una maglietta oversize, ero struccata e avevo i capelli ancora un po' bagnati dalla doccia". Proprio in quel momento caotico, Dove ha capito che Damiano stava tramando qualcosa. "Ero in corridoio quando lui ha fatto quella tipica faccia da fidanzato che sembra dire: 'Adoro questa piccola creatura sciocca che è nella mia vita". Da lì, il panico.
"Sono andata di corsa nell'altra stanza, e mi sono chiesta se avessi dovuto farmi la manicure perché dovevo essere pronta. Lui mi ha chiamato: 'Tesoro...'. È stato come dimenticare per un minuto come si vive. Il mio cervello si è spaccato a metà. Sono andata in soggiorno e lui teneva tra le mani qualcosa", ha ricordato Dove. Damiano era pronto a farle la proposta.
Dove ha rivelato cosa Damiano le ha detto: "So che alcune ragazze vogliono petali di rosa, ma la nostra vita è già così grande, così pubblica. Quindi te lo chiedo qui a casa. Voglio lavare i piatti con te, fare il bucato, cucinare insieme. Ti voglio con la tua maglietta oversize. Questa è la vita che ho scelto. Vuoi sposarmi?". Una proposta di matrimonio semplice e romantica che ha lasciato di stucco l'attrice: "Ho pianto tantissimo. Ho pensato... è proprio l'uomo della mia vita".