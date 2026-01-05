Giorgia Soleri volta pagina dopo Damiano David: chi è il ragazzo misterioso che fa parlare il web?

Giorgia Soleri pubblica un post e scatena il toto nome. Mentre Damiano David, ex compagno storico dell'attivista, ha da poco ufficializzato il matrimonio con l'attrice e cantante Dove Cameron previsto per il 2026, l'attenzione dei fan si è rapidamente spostata su di lei. Il motivo? Alcune immagini condivise su Instagram che sembrano raccontare l'inizio di un nuovo capitolo sentimentale. Dopo una relazione durata sei anni e conclusasi nel 2023, l'influencer aveva scelto di concentrarsi su se stessa, lasciando l'amore sullo sfondo. Ora, però, qualcosa sembra essere cambiato.