Giorgia Soleri volta pagina dopo Damiano David: chi è il ragazzo misterioso che fa parlare il web?

Dopo l'annuncio delle nozze del suo ex con Dove Cameron, l'attivista e influencer torna al centro del gossip per uno scatto intimo condiviso su Instagram
Giorgia Soleri pubblica un post e scatena il toto nome. Mentre Damiano David, ex compagno storico dell'attivista, ha da poco ufficializzato il matrimonio con l'attrice e cantante Dove Cameron previsto per il 2026, l'attenzione dei fan si è rapidamente spostata su di lei. Il motivo? Alcune immagini condivise su Instagram che sembrano raccontare l'inizio di un nuovo capitolo sentimentale. Dopo una relazione durata sei anni e conclusasi nel 2023, l'influencer aveva scelto di concentrarsi su se stessa, lasciando l'amore sullo sfondo. Ora, però, qualcosa sembra essere cambiato.
Tra le immagini pubblicate nel carosello che riassume il suo 2025, ce n'è una che non è passata inosservata: uno scatto in ascensore, intimo e delicato, in cui Giorgia appare appoggiata alla spalla di un ragazzo che le dà un bacio sulla testa. Un gesto semplice, ma carico di complicità. In molti hanno letto quella foto come una risposta indiretta all'annuncio delle nozze di Damiano David. In realtà, le tempistiche raccontano altro: il post di Giorgia è apparso online due giorni prima della notizia del matrimonio dell’ex. Nessuna strategia, nessuna frecciatina, solo una coincidenza che ha finito per intrecciare due storie ormai separate.
A rafforzare l'idea di un momento di equilibrio ritrovato sono state le parole che accompagnano il post. Giorgia Soleri ha parlato di un anno che le ha insegnato a non doversi "aggiustare" per meritare amore, a circondarsi di persone da cui non deve elemosinare affetto. Un messaggio potente, coerente con il percorso personale e pubblico che l'attivista porta avanti da anni. Più che un annuncio ufficiale, lo scatto sembra essere la naturale conseguenza di una serenità conquistata lontano dal passato.
Secondo indiscrezioni il ragazzo dello scatto accanto a Giorgia sarebbe un designer romano che lavora tra Torino e Milano, lontano dal mondo dello spettacolo e dai riflettori mediatici. Una discrezione che potrebbe spiegare come la presunta frequentazione sia rimasta finora lontana da gossip e paparazzi. Al momento non ci sono conferme ufficiali. Giorgia Soleri non ha commentato né aggiunto dettagli, lasciando spazio alle interpretazioni.