Capelli, da Gigi Hadid a Dove Cameron: il castano brunette sta bene a tutte?

Comunica affidabilità e naturalezza, una bellezza più autentica e meno appariscente. Come scegliere la variante più adatta
Dove Cameron all'evento Glamour Women of the Year di New York © Afp
Il castano si conferma il colore di capelli da provare anche in questo inizio 2026. Anticipato da sfilate e red carpet, è tornato alla ribalta nei primi giorni dell'anno grazie al cambio look della supermodella Gigi Hadid, che ha abbandonato il suo iconico biondo miele. Tra le celebs "addicted" del brunette c'è da tempo l'attrice e cantante Dove Cameron, futura moglie di Damiano David, che ha appena festeggiato i suoi trent'anni. Ma è davvero una nuance che sta bene a tutte?
Comunica affidabilità e naturalezza, una bellezza più autentica e meno appariscente. Tra le varianti di tendenza, c'è l'Expensive brunette, che dà un effetto lucido e stratificato. Le più scure sono il Moka o il Cappuccino. Luminoso e mosso è invece il California brunette, mentre quello caldo e sensuale è il Brown Sugar, ispirato ai toni caramello.
Il brunette è una nuance versatile, che dona a tutti gli incarnati grazie alle sue diverse opzioni. Valorizza, in particolare, chi ha carnagione media e sottotoni caldi o neutri e occhi verdi, nocciola o marroni. Con la giusta sfumatura, può essere adatto anche per i sottotoni freddi. In particolare, per le pelli chiare si consigliano tonalità calde che illuminano il viso, come il Moka o il Cappuccino. Le sfumature ricche del California e del Brown Sugar - ad esempio - aggiungono profondità a chi ha pelle media o olivastra. Infine, la carnagione scura si sposa bene con i castani più intensi, come il cioccolato, creando un look armonioso e sofisticato.
© IPA
Il castano di tendenza per l'inverno 2026: da sinistra Kaia Gerber, Hailey Bieber, Anne Hathaway, Kendall Jenner