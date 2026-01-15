L'attrice e cantante americana spegne 30 candeline: l'esordio sul piccolo schermo e il successo con il brano "Boyfriend"
Un inizio anno scoppiettante per Dove Cameron, tra l'annuncio del futuro matrimonio con il cantante Damiano David e 30 candeline da spegnere. Nata Chloe Celeste Hosterman il 15 gennaio 1996 a Bainbridge Island, esordisce nel teatro all'età di otto anni. L'infanzia difficile tra il bullismo a scuola e il trasferimento a Los Angeles. A 15 anni cambia il suo nome in "Dove" in onore del padre scomparso, che così la soprannominava. Il grande successo in TV lo ha con Disney. Prima con la sitcom "Liv e Maddie", nella quale interpreta due gemelle completamente opposte tra loro. Da qui nasce la sua prima hit, il singolo "Better in Stereo". Poi ottiene un ruolo nella serie "Descendants", che la vede impegnata dal 2015 al 2021 nei panni di Mal, figlia di Malefica e celebre antagonista de "La Bella Addormentata".
Cimentandosi nel canto già dall'adolescenza, Dove nel 2015 forma un duo con l'allora fidanzato Ryan McCartan, "The Girl and the Dreamcatcher". Il picco della fama lo raggiunge nel 2022, quando pubblica "Boyfriend", il singolo che la porta alla viralità globale, entrando nella top 20 della Billboard Hot 100. Nello stesso anno le è riconosciuto il premio come Miglior Artista Emergente agli MTV Video Music Awards. Nel 2023 arriva il suo primo album da solista, "Alchemical: Volume 1". Ne seguono quattro singoli, "Too Much", "French Girls", "Romeo" e "Hello My Old Lover", che anticipano l'uscita del suo prossimo album.
Nel 2022 agli MTV Video Music Awards conosce Damiano David, frontman dei Maneskin. La scintilla scatta l'anno successivo, dopo la rottura fra Damiano e la storica partner Giorgia Soleri. La conferma della relazione arriva nel 2024, con una romantica apparizione ai Grammy Awards e al Met Gala. Nasce così una delle coppie più affiatate e chiacchierate degli ultimi tempi. "Quando ci eravamo incontrati in precedenza, lui si trovava in una situazione molto diversa e anche io. Mi ha detto: 'Inizieremo il nostro tour mondiale al Madison Square Garden. Se sarai ancora in città tra qualche giorno, ci farebbe molto piacere se venissi'. È stata una cosa super innocente", racconta Cameron a un settimanale femminile. A gennaio 2026 arriva l'annuncio sui social del fidanzamento ufficiale. Non resta che attendere e scoprire la data delle nozze.