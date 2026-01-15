Nel 2022 agli MTV Video Music Awards conosce Damiano David, frontman dei Maneskin. La scintilla scatta l'anno successivo, dopo la rottura fra Damiano e la storica partner Giorgia Soleri. La conferma della relazione arriva nel 2024, con una romantica apparizione ai Grammy Awards e al Met Gala. Nasce così una delle coppie più affiatate e chiacchierate degli ultimi tempi. "Quando ci eravamo incontrati in precedenza, lui si trovava in una situazione molto diversa e anche io. Mi ha detto: 'Inizieremo il nostro tour mondiale al Madison Square Garden. Se sarai ancora in città tra qualche giorno, ci farebbe molto piacere se venissi'. È stata una cosa super innocente", racconta Cameron a un settimanale femminile. A gennaio 2026 arriva l'annuncio sui social del fidanzamento ufficiale. Non resta che attendere e scoprire la data delle nozze.