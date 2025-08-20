Reunion Maneskin, il manager svela: "Li rivedrete a fine 2025, con un tour nel 2026"

Anche i guadagni dei singoli membri si sono rivelati al di sotto delle aspettative, in particolare quelli di Damiano e Victoria, che si erano lanciati in nuovi progetti. Damiano David ha pubblicato il suo primo album da solista "Funny Little Fears", mentre la bassista si è dedicata alla sua carriera da deejay e all'amore (ecco chi è Luna, la fidanzata di Victoria). A quanto riporta "Open" pare che a guadagnare di più dopo la separazione sia stata Victoria: la sua Davic srl nel 2024 ha fatturato 1,8 milioni di euro ottenendo un utile di circa 167mila euro contro la Humans 23 srl di Damiano, che si è fermata a 1,2 milioni di ricavi annuali che hanno portato a un guadagno di appena 15mila euro, quindi dieci volte inferiore a quello della collega.