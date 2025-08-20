Logo Tgcom24
Reunion Maneskin, il manager svela: "Li rivedrete a fine 2025, con un tour nel 2026"

Damiano, Ethan, Victoria e Thomas pronti a rimettere insieme la band

20 Ago 2025 - 10:38
© IPA

© IPA

I Måneskin sono pronti a tornare a suonare insieme, dopo i mesi di pausa che li hanno portati a percorrere strade nuove. A rivelarlo è l'amministratore della società della band (e padre di Victoria), Alessandro De Angelis. "Li rivedrete sui palchi nell’ultimo trimestre 2025, sicuramente con un tour nel 2026."

Maneskin pronti alla fase due

 Nell'estate del 2024, dopo l'enorme successo internazionale, i Maneskin avevano annunciato al pubblico che si sarebbero fermati per permettere ai membri di intraprendere nuovi progetti solisti. Avevano chiarito da subito che non si sarebbe trattato di uno scioglimento, ma solo di una pausa. Negli ultimi tempi, Damiano David non aveva escluso di tornare a cantare con Victoria, Ethan e Thomas. "Un ritorno è possibile, ma a delle condizioni. Prima di tutto dobbiamo essere tutti ben riposati e anche d’accordo sul tornare insieme. Poi serve che ci sia un progetto comune che sentiamo nostro e che non sembri un lavoro da eseguire."

Guadagni dimezzati per i Maneskin

  L'operazione sembrerebbe avere anche delle finalità economiche e non solo artistiche. L'amministratore della band ha infatti ammesso che negli ultimi dodici mesi i ricavi della società sono diminuiti sensibilmente: "Nel corso dell'esercizio 2024 l’andamento dell’attività e la riduzione del volume di affari è stato legato alla ridotta attività live e delle rappresentazioni dal vivo". Conti alla mano, gli affari della Måneskin Empire srl si sono più che dimezzati, perdendo oltre 10 milioni di euro di ricavi in un anno.

Maneskin: chi "vince" tra Vic e Damiano

  Anche i guadagni dei singoli membri si sono rivelati al di sotto delle aspettative, in particolare quelli di Damiano e Victoria, che si erano lanciati in nuovi progetti. Damiano David ha pubblicato il suo primo album da solista "Funny Little Fears", mentre la bassista si è dedicata alla sua carriera da deejay e all'amore (ecco chi è Luna, la fidanzata di Victoria). A quanto riporta "Open" pare che a guadagnare di più dopo la separazione sia stata Victoria: la sua Davic srl nel 2024 ha fatturato 1,8 milioni di euro ottenendo un utile di circa 167mila euro contro la Humans 23 srl di Damiano, che si è fermata a 1,2 milioni di ricavi annuali che hanno portato a un guadagno di appena 15mila euro, quindi dieci volte inferiore a quello della collega.

maneskin

