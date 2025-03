Il primo album di Damiano David è "Funny Little Fears": ecco quando esce

"Ho sempre avuto paura dell'altezza, del fatto che da un momento all'altro il terreno si spacchi sotto i miei piedi e in un secondo tutto sparisca. Ho avuto paura dell'oscurità, un'immensità che non riesco a vedere o comprendere, che potrebbe trascinarmi se non facessi attenzione a dove metto i piedi. Ho avuto paura di me stesso, di chiedere troppo, di rincorrere qualcosa che non sapevo nemmeno se volessi davvero. E onestamente a volte ho ancora paura, ma mi sono scritto un manuale. Spero che lo troviate utile anche voi. L'ho chiamato Funny Little Fears. Con amore, Damiano", è la dedica dell'artista.