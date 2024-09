L'avventura solista di Damiano David inizia da "Silverlines"

A dicembre 2023, parlando dell'ipotesi di realizzare un progetto solista, Damiano aveva risposto: "Perché no? Penso che potrebbe essere una cosa molto salutare e molto distruttiva". Il cantante aveva comunque assicurato: "Se mai avessi la possibilità di lavorare a un progetto solista, dovrò tenere a mente che sarà possibile grazie a tutto quello che ho fatto con la band. Questa è la mia base. È da lì che vengo. È lì che mi sono sviluppato come artista". Per lui una carriera solista sarebbe stato sinonimo del non stare fermi e valicare i propri confini conquistato: "Penso che per l’arte sia necessario provare sempre cose nuove: non bisogna mai, mai fermarsi nella propria zona di comfort. Quando qualcosa diventa troppo comodo, non è la sedia giusta. Devi sempre sfidare te stesso. Quindi stare da solo mi spaventa. Mettermi in quella situazione scomoda è l’unico modo in cui posso effettivamente crescere. E se cresco, anche la mia band può crescere. Se smetto di svilupparmi, la mia band smetterà di svilupparsi”. Intanto anche Victoria De Angelis ha debuttato con un singolo solista insieme alla popstar Anitta, dopo il suo tour europeo come dj.