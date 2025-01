"Ho scelto Nothing Breaks Like A Heart perché affronta l’amore nella sua forma più complessa: passione, dolore e di come ognuno di noi viva queste emozioni. Ho cercato di andare oltre la superficie e affrontare la complessità dell’amore, senza filtri”. In “Nothing Breaks Like A Heart” Damiano gioca sul contrasto tra il tradizionale San Valentino e una visione più matura e non convenzionale dell'amore, usando la sua voce per esplorare e interpretare il dolore che l’amore può provocare.