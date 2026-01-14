Rama cut, il boom del taglio di capelli ispirato alla First lady di New York

Nata a Houston, in Texas, da genitori di origini siriane, Rama Duwaji ha 28 anni e ha trascorso l’infanzia fra gli Stati Uniti e Dubai. Laurea a Richmond, master in illustrazione conseguito presso la School of Visual Arts di New York. È nella Grande Mela che ha incontrato Zohran Mamdani, conosciuto nel 2021 sull’app di incontri Hinge. Nel 2024 il fidanzamento, a febbraio 2025 il matrimonio civile al City Clerk’s Office di Lower Manhattan. Rama è però lontanissima dall'immaginario tradizionale della donna all'ombra dell'uomo politico: sul suo account Instagram (1 milione e 900mila follower) posta quello che le sta più a cuore. Immagini legate al suo lavoro, alle sue passioni ma anche impegno civile, vicinanza alla causa palestinese e mediorientale. Un orientamento in piena sinergia e complementare con la visione politica del marito, eletto sindaco lo scorso novembre. Emerge anche una certa personalità per quanto riguarda il suo modo di vestire: una moda lontana dal glamour e uno stile deciso e anticonvenzionale, diametralmente opposto - e lontano anni luce - dal trend "Mar-a-Lago" della Casa Bianca.