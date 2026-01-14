Rama cut, il boom del taglio di capelli ispirato alla First lady di New York

Cliccatissimo online. Come replicare l'haircut "signature look" di Rama Duwaji, moglie del sindaco della Grande Mela Zohran Mamdani
Rama Duwaji con il marito, il sindaco di New York Zohran Mamdani, alla cerimonia pubblica di insediamento © Afp
Il taglio di capelli più cliccato del 2026 è corto, moderno, facile da mantenere. Ma, soprattutto, ha una firma. Quella di Rama Duwaji, moglie del sindaco di New York Zohran Mamdani, seguitissima sui social, prima esponente della Gen Z a varcare la soglia di Gracie Mansion. Artista e illustratrice, il suo haircut sta vivendo un vero e proprio boom, al punto da essere schizzato al top delle tendenze beauty 2026.
Il web lo ha ribattezzato "Rama cut". Tecnicamente è un "bixie", un mix tra il caschetto corto - il bob - e un pixie. Punto di forza è la frangia (spezzata, irregolare, non troppo perfetta) e la scalatura laterale, che lo rende sfilato. L'aspetto è naturale, grintoso e disinvolto, dal tocco grafico ma comunque morbido. A realizzarlo è stato Xavier Velasquez, hairstylist delle celebs (tra cui Emma Roberts e Scarlett Johansson).
Nata a Houston, in Texas, da genitori di origini siriane, Rama Duwaji ha 28 anni e ha trascorso l’infanzia fra gli Stati Uniti e Dubai. Laurea a Richmond, master in illustrazione conseguito presso la School of Visual Arts di New York. È nella Grande Mela che ha incontrato Zohran Mamdani, conosciuto nel 2021 sull’app di incontri Hinge. Nel 2024 il fidanzamento, a febbraio 2025 il matrimonio civile al City Clerk’s Office di Lower Manhattan. Rama è però lontanissima dall'immaginario tradizionale della donna all'ombra dell'uomo politico: sul suo account Instagram (1 milione e 900mila follower) posta quello che le sta più a cuore. Immagini legate al suo lavoro, alle sue passioni ma anche impegno civile, vicinanza alla causa palestinese e mediorientale. Un orientamento in piena sinergia e complementare con la visione politica del marito, eletto sindaco lo scorso novembre. Emerge anche una certa personalità per quanto riguarda il suo modo di vestire: una moda lontana dal glamour e uno stile deciso e anticonvenzionale, diametralmente opposto - e lontano anni luce - dal trend "Mar-a-Lago" della Casa Bianca.