Trend, Mar-a-Lago face: l'estetica delle donne dell'entourage MAGA di Trump

Un aspetto perfetto, grazie al ricorso a trattamenti estetici più o meno invasivi che contemplano l’utilizzo di botox, filler, impianti alle guance, ritocchi a naso, labbra e zigomi. La pelle appare tesa e levigata, lo sguardo enfatizzato - anche grazie all'applicazione di lunghe ciglia finte e allo smoky eyes -, la bocca carnosa e volumizzata. Il pensiero corre alla First lady Melania e a Ivanka Trump ma anche ad altre donne dell'entourage e dell'universo MAGA, come l'ambasciatrice Usa in Grecia Kimberly Guilfoyle.