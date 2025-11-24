Trend, Mar-a-Lago face: l'estetica delle donne dell'entourage MAGA di Trump

Melania Trump: il beauty look glamour e super curato
© Afp | Inauguration Day 2025: il bacio tra Donald Trump e Melania
Lifting, botox e trattamenti per un beauty look riconoscibile e distintivo, che associa l'estetica a uno status sociale
La figlia del presidente Usa Ivanka Trump, l'ambasciatrice statunitense in Grecia Kimberly Guilfoyle e la First Lady Melania Trump © Afp/IPA/IPA
Un trend arrivato dalla Florida. Più precisamente, da Palm Beach. Già con la rielezione del presidente Usa Donald Trump si è iniziato a parlare dello stile Mar-a-Lago, popolare e diffuso tra le donne dell'ala conservatrice e vicine alla Casa Bianca. Un marchio di appartenenza sociale, un beauty look riconoscibile e distintivo, che associa l'estetica a uno status sociale.
Un aspetto perfetto, grazie al ricorso a trattamenti estetici più o meno invasivi che contemplano l’utilizzo di botox, filler, impianti alle guance, ritocchi a naso, labbra e zigomi. La pelle appare tesa e levigata, lo sguardo enfatizzato - anche grazie all'applicazione di lunghe ciglia finte e allo smoky eyes -, la bocca carnosa e volumizzata. Il pensiero corre alla First lady Melania e a Ivanka Trump ma anche ad altre donne dell'entourage e dell'universo MAGA, come l'ambasciatrice Usa in Grecia Kimberly Guilfoyle.
Un glamour artefatto e piuttosto marcato, di cui si parla sui social anche con una certa ironia. A enfatizzare questo standard di bellezza è, inoltre, l'abbronzatura, da sempre considerata una cifra stilistica dello stesso presidente Usa Trump. In termini economici, inoltre, la Mar-a-Lago face comporta un investimento piuttosto significativo. Agli interventi principali (lifting, blefaroplastica e rinoplastica) si aggiungono i costi per botox, filler, trattamenti laser, peeling, microneedling e prodotti professionali per la cura della pelle. Anche la manutenzione regolare è fondamentale.
