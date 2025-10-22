Logo Tgcom24
Pelle e marrone: la combo alla Melania Trump che svolta i look di autunno

Come indossare due "must have" di questa stagione. Anticipati dalle passerelle, sono versatili, facili da abbinare e donano a tutte

22 Ott 2025 - 23:23
Melania Trump in giacca di pelle e due look dalle sfilate autunno 2025 © IPA/Catwalk Pictures/IPA/Catwalk Pictures

Melania Trump in giacca di pelle e due look dalle sfilate autunno 2025 © IPA/Catwalk Pictures/IPA/Catwalk Pictures

La giacca di pelle è il capo jolly di questo autunno 2025. Declinata in marrone chiaro o scuro, colore per antonomasia e best nuance del momento, raggiunge la sua espressione perfetta. Melania Trump è una super addicted di questo look, che indossa a seconda delle occasioni in chiave formale ed elegante o più casual, ma sempre con un risvolto chic. 

Giacca di pelle e marrone, come indossare due "must" di stagione

 Anticipati dalle passerelle per questa stagione, la pelle e il marrone sono le superstar del guardaroba autunnale. Le giacche, in particolare, sono i passe-partout ottimali in questo periodo. Grintose e versatili, si prestano agli abbinamenti più disparati, forti anche dell'eredità della loro storia legata al mondo dell'aviazione e dei biker. In versione extra long, come trench e impermeabili, micro o dai volumi oversize, a mo' di bomber, strizzano l'occhio anche al mood anni Ottanta e Novanta. 

© IPA

© IPA

Melania Trump in look casual e giacca di pelle

Il marrone colore di tendenza dell’autunno 2025

 Cioccolato, caffè, cappuccino e moka, sono le varianti gourmand del colore protagonista del momento. Associato anche al foliage, alle caldarroste, al bosco, rende il look più caldo, sofisticato, elegante, avvolgente. Scelto nella sfumatura più adatta alla propria carnagione, degli occhi e dei capelli (come insegna l'armocromia), dona a tutte. Si abbina facilmente ed è meno scontato, e a volte preferibile, rispetto al nero.

Giacche di pelle autunno 2025: le ispirazioni dalle sfilate

1 di 23
© Catwalk Pictures | Giacche di pelle autunno 2025: Zimmermann
© Catwalk Pictures | Giacche di pelle autunno 2025: Zimmermann
© Catwalk Pictures | Giacche di pelle autunno 2025: Zimmermann

© Catwalk Pictures | Giacche di pelle autunno 2025: Zimmermann

© Catwalk Pictures | Giacche di pelle autunno 2025: Zimmermann

