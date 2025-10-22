Pelle e marrone: la combo alla Melania Trump che svolta i look di autunno

Giacche di pelle autunno 2025: le ispirazioni dalle sfilate
© Catwalk Pictures | Giacche di pelle autunno 2025: Zimmermann
© Catwalk Pictures | Giacche di pelle autunno 2025: Zimmermann
Come indossare due "must have" di questa stagione. Anticipati dalle passerelle, sono versatili, facili da abbinare e donano a tutte
Melania Trump in giacca di pelle e due look dalle sfilate autunno 2025 © IPA/Catwalk Pictures/IPA/Catwalk Pictures
La giacca di pelle è il capo jolly di questo autunno 2025. Declinata in marrone chiaro o scuro, colore per antonomasia e best nuance del momento, raggiunge la sua espressione perfetta. Melania Trump è una super addicted di questo look, che indossa a seconda delle occasioni in chiave formale ed elegante o più casual, ma sempre con un risvolto chic.
Anticipati dalle passerelle per questa stagione, la pelle e il marrone sono le superstar del guardaroba autunnale. Le giacche, in particolare, sono i passe-partout ottimali in questo periodo. Grintose e versatili, si prestano agli abbinamenti più disparati, forti anche dell'eredità della loro storia legata al mondo dell'aviazione e dei biker. In versione extra long, come trench e impermeabili, micro o dai volumi oversize, a mo' di bomber, strizzano l'occhio anche al mood anni Ottanta e Novanta.
© IPA
Melania Trump in look casual e giacca di pelle
Cioccolato, caffè, cappuccino e moka, sono le varianti gourmand del colore protagonista del momento. Associato anche al foliage, alle caldarroste, al bosco, rende il look più caldo, sofisticato, elegante, avvolgente. Scelto nella sfumatura più adatta alla propria carnagione, degli occhi e dei capelli (come insegna l'armocromia), dona a tutte. Si abbina facilmente ed è meno scontato, e a volte preferibile, rispetto al nero.
© Catwalk Pictures | Giacche di pelle autunno 2025: Zimmermann
© Catwalk Pictures | Giacche di pelle autunno 2025: Zimmermann