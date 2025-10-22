Pelle e marrone: la combo alla Melania Trump che svolta i look di autunno

Anticipati dalle passerelle per questa stagione, la pelle e il marrone sono le superstar del guardaroba autunnale. Le giacche, in particolare, sono i passe-partout ottimali in questo periodo. Grintose e versatili, si prestano agli abbinamenti più disparati, forti anche dell'eredità della loro storia legata al mondo dell'aviazione e dei biker. In versione extra long, come trench e impermeabili, micro o dai volumi oversize, a mo' di bomber, strizzano l'occhio anche al mood anni Ottanta e Novanta.