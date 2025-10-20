Margot Robbie in blazer e micro reggiseno: come indossare un trend d'autunno

© IPA | Come indossare il blazer: i look di Margot Robbie facili da copiare
La star australiana si conferma fashion icon in ascesa e riesce a dare un "mood" sensuale anche alla più classica giacca di ispirazione maschile
Tra i look da copiare a Margot Robbie c’è sicuramente un “evergreen” della moda che indossa con una certa costanza - e molte varianti - da diverso tempo. L’attrice australiana, 35 anni, è una super “addicted” del blazer, proposto e rivisitato anche dagli stilisti per questo autunno 2025. Vediamo come abbinarlo.
Dopo aver mandato in tilt i social con il suo nude look da red carpet, la star di Hollywood è riuscita a dare un tocco di sensualità anche alla più rigorosa delle giacche di ispirazione maschile. A New York, sempre durante il tour di promozione del suo nuovo film “A Big Bold Beautiful Journey” accanto a Colin Farrell, ha sfoggiato un blazer dal taglio insolito sopra un micro reggiseno nero che spuntava sotto gli ampi revers. A completare l’outfit, jeans comodi a vita alta dal lavaggio medio, décolleté dalla punta affilata e tacchi alti. Un abbinamento che ha replicato anche con un’altra variante di monopetto, proposto però nella più classica fantasia a quadri, dalla vestibilità oversize e su un top basic in cotone bianco che ha impresso al look un'impronta più rilassata.
“Must have” del guardaroba anche in questa stagione, non poteva mancare sulle passerelle delle più importanti maison di moda. Gli stilisti hanno proposto il blazer nella sua forma più classica o variamente rivisitato. Abbinato a jeans, canotte e t-shirt, dà al look un mood casual-chic. Con camicie e pantaloni sartoriali assume una valenza più formale. Dalle sneakers agli stivaletti, ai mocassini: anche scarpe e accessori possono essere adattati in base alle occasioni e ai diversi momenti della giornata. Per sottolineare il punto vita, si può arricchire con una cintura. Per eventi serali o semplicemente per osare una mise più audace e sofisticata, può essere indossato anche sopra slip dress e abiti sottoveste.
© Catwalk Pictures | Il blazer dalle sfilate della moda autunno 2025: Emporio Armani
