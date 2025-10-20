Margot Robbie in blazer e micro reggiseno: come indossare un trend d'autunno

“Must have” del guardaroba anche in questa stagione, non poteva mancare sulle passerelle delle più importanti maison di moda. Gli stilisti hanno proposto il blazer nella sua forma più classica o variamente rivisitato. Abbinato a jeans, canotte e t-shirt, dà al look un mood casual-chic. Con camicie e pantaloni sartoriali assume una valenza più formale. Dalle sneakers agli stivaletti, ai mocassini: anche scarpe e accessori possono essere adattati in base alle occasioni e ai diversi momenti della giornata. Per sottolineare il punto vita, si può arricchire con una cintura. Per eventi serali o semplicemente per osare una mise più audace e sofisticata, può essere indossato anche sopra slip dress e abiti sottoveste.