Donald Trump, da MAGA a Usa: i cappelli "parlanti" del presidente

È comunque MAGA mania. Chissà se Donald Trump sia stato ispirato anche da sua moglie Melania. Non passò, infatti, inosservato un outfit indossato dalla First Lady nel corso del precedente mandato del marito, nel 2018. Un parka verde, con una grande scritta bianca sulla schiena recitante: "I really don't care. Do you?" (letteralmente: "A me davvero non importa, a te?"), ancora disponibile per essere acquistato dai siti di ecommerce. Spiegò, in seguito, che era un messaggio contro le critiche rivoltole da una parte della stampa Usa. Ma il gesto ebbe nel frattempo ampia risonanza nel dibattito pubblico. Esperienza di cui il presidente degli Stati Uniti potrebbe aver fatto tesoro.