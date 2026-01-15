Logo Tgcom24
SIMBOLO DI FEMMINILITÀ

Demi Moore icona di bellezza "over 60" dai capelli lunghi nero corvino

Momento d'oro per l'attrice nominata agli Oscar. Un ruolo da protagonista anche nel beauty grazie al suo "signature look"

15 Gen 2026 - 23:33
Demi Moore fotografata da Inez & Vinoodh per Kérastase © Ufficio stampa

Demi Moore fotografata da Inez & Vinoodh per Kérastase © Ufficio stampa

Per Demi Moore è un momento d'oro. Nominata agli Oscar, l'attrice, produttrice e autrice bestseller è stata recentemente inserita tra le persone più influenti nella lista Time 100 ma non è tutto. Bellezza senza tempo ("la più bella del mondo 2025", secondo People), simbolo di empowerment femminile, ha ridefinito nel corso del tempo cosa significhi essere una donna all’apice a Hollywood. Per lei un ruolo da protagonista ora anche nel mondo del beauty, grazie al suo "signature look": i capelli lunghi nero corvino. 

Demi Moore musa senza tempo non solo al cinema

 Una carriera cinematografica che ha contribuito a plasmare la cultura pop, portandola a successi da botteghino, alla vincita nello stesso anno di un Golden Globe e un SAG Award, nonché a una candidatura agli Oscar. Oltre al suo lavoro di attrice e produttrice, Demi Moore è nota per il suo impegno e la sua autenticità nel sostenere l'empowerment femminile: ha contribuito ad abbattere barriere e tabù, affrontando anche temi come l'ageismo - il pregiudizio e la discriminazione legati all'età -, il sessismo e ispirando milioni di persone in tutto il mondo. È, inoltre, considerata da sempre un modello di bellezza. Un'icona beauty, in particolare, anche per i suoi capelli. 

I capelli lunghi nero corvino "signature look" di Demi Moore

 Oltre alla sua chioma attuale, originale e distintiva, la star di Hollywood è nota per essersi spinta oltre i limiti dell’hair styling con una serie di look iconici, dalla testa rasata di "Soldato Jane" al moderno pixie-cut di "Ghost". Demi Moore ha giocato da sempre con i propri capelli come strumento di trasformazione per veicolare emozioni, sicurezza di sé e una prospettiva unica sulla femminilità. Più che un semplice stile: un simbolo di forza, eleganza e individualità. L'attrice è stata perciò scelta dal brand di haircare professionale Kérastase come sua nuova Global brand ambassador, a riflettere l'essenza di un ideale di donna sempre coraggiosa, sicura e fedele a se stessa. "Credo che nei capelli ci sia un'energia unica - ha affermato la stessa Demi Moore -, incarnano le esperienze che abbiamo vissuto, la fiducia che abbiamo in noi stessi e la nostra individualità. Credo che lasciare che i nostri capelli si rivelino nella loro natura e raccontino la loro storia sia un atto liberatorio". 

 
