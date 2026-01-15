Demi Moore icona di bellezza "over 60" dai capelli lunghi nero corvino

Oltre alla sua chioma attuale, originale e distintiva, la star di Hollywood è nota per essersi spinta oltre i limiti dell’hair styling con una serie di look iconici, dalla testa rasata di "Soldato Jane" al moderno pixie-cut di "Ghost". Demi Moore ha giocato da sempre con i propri capelli come strumento di trasformazione per veicolare emozioni, sicurezza di sé e una prospettiva unica sulla femminilità. Più che un semplice stile: un simbolo di forza, eleganza e individualità. L'attrice è stata perciò scelta dal brand di haircare professionale Kérastase come sua nuova Global brand ambassador, a riflettere l'essenza di un ideale di donna sempre coraggiosa, sicura e fedele a se stessa. "Credo che nei capelli ci sia un'energia unica - ha affermato la stessa Demi Moore -, incarnano le esperienze che abbiamo vissuto, la fiducia che abbiamo in noi stessi e la nostra individualità. Credo che lasciare che i nostri capelli si rivelino nella loro natura e raccontino la loro storia sia un atto liberatorio".