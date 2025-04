"Apprezzo di più tutto ciò che il mio corpo ha dovuto affrontare e che mi ha portata fin qui", dice a proposito dell'invecchiamento a Hollywood. "Non significa che a volte mi guardi allo specchio e non pensi 'Oddio, sembro vecchia' o 'Oh, la mia faccia sta cadendo' – è così. Ma posso accettare che sono arrivata a questo punto, e so che la differenza oggi è che l'aspetto esteriore non definisce il mio valore o chi sono."

Demi parla candidamente degli anni in cui ha torturato il suo corpo solo per mantenere l'aspetto desiderato, mentre lottava contro insicurezze personali e un'immagine di sé distorta.

"Mi sono torturata. Cose folli come andare in bicicletta da Malibu fino a Paramount, che sono circa 42 chilometri. Tutto perché davo così tanto valore al mio aspetto esteriore. Penso che la differenza più grande oggi sia che si concentra molto di più sulla mia salute generale, sulla mia longevità e sulla mia qualità della vita. Credo di essere diventata più gentile con me stessa. Ero così severa e avevo un rapporto molto più antagonistico con il mio corpo. E in realtà mi stavo solo punendo.

Ora ho un rapporto molto più intuitivo e rilassato. Mi fido quando mi dice che ha bisogno di qualcosa da mangiare, che ha sete. Oggi ascolto il mio corpo e ho molta meno paura. Quando ero più giovane, sentivo che il mio corpo mi tradiva. E così ho cercato di controllarlo. Ora non agisco più da quella posizione. È una relazione molto più equilibrata.