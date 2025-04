Demi Moore conquista con orgoglio un posto nella lista Time100, nella categoria "Icone", accanto a Adrein Brody, Gisèle Pelicot e Raquel Willis, autrice, giornalista e attivista i cui pionieristici sforzi organizzativi e di advocacy nella lotta per le vite delle persone trans nere hanno avuto ripercussioni dalla politica all'editoria.

L'attrice, che ha finalmente ottenuto la svolta professionale che meritava, dopo decenni nell'industria cinematografica con una candidatura come Migliore Attrice Protagonista agli Oscar per il suo ruolo in "The Substance" e un Golden Globe, il suo primo premio in assoluto è stata "giudicata" da Ryan Murphy, regista e produttore vincitore di un Emmy, come "più di una semplice attrice pluripremiata".

Nella motivazione del prolifico autore, noto inoltre per aver creato serie televisive di grande successo, come Nip/Tuck, Glee, American Horror Story e Monster, pubblicata su Time si legge come le sue diverse interpretazioni abbiano influenzato la società: "È una forza dirompente che ha plasmato la cultura per decenni. Ha cambiato il modo di parlare di gravidanza e maternità (quelle copertine di Vanity Fair, all'epoca scandalose!); donne ed economia a Hollywood (con Striptease e G.I. Jane ha preteso e ottenuto la parità economica con gli uomini); bellezza e invecchiamento (Charlie's Angels: Più che mai e ora la sua interpretazione candidata all'Oscar in The Substance)".

Poi, elogiandone "lo spirito di costante sopravvivenza e reinvenzione", Murphy la definisce: "una delle star del cinema di maggior successo di tutti i tempi. L'ho sempre vista come qualcosa di più: credo che la sua capacità di attingere al suo dolore, alla sua resilienza e a una profondità sottovalutata l'abbia resa una delle nostre più grandi attrici. (...) Demi ha dimostrato che non è mai troppo tardi per ricevere i fiori che si meritano veramente".