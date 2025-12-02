Beauty trend: cos'è il notox, l'alternativa senza aghi al botox

La via di mezzo. Tra i trend beauty del momento sta guadagnando posizione una tendenza che vuole visi meno standardizzati e artificiali. Tra la chirurgia estetica più invasiva - come le Mar-a-Lago face - e la filosofia proud dell'invecchiamento naturale e delle rughe esibite con orgoglio e consapevolezza, si pone il notox, la versione dolce del ritocco. Il termine, che trae origine dalla contrazione tra "no" e "botox", si sposa a un vero e proprio movimento di pensiero, che rifiuta il ricorso a bisturi, filler e punturine.