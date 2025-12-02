Logo Tgcom24
UNA RIVOLUZIONE GENTILE

Beauty trend: cos'è il notox, l'alternativa senza aghi al botox

Una tendenza che unisce skincare e ritocco dolce, che rifiuta bisturi e punturine. Già testata dalle star, piace alla Gen Z. Come funziona

02 Dic 2025 - 22:56
Monica Bellucci, Sarah Jessica Parker, Gwyneth Paltrow © IPA

La via di mezzo. Tra i trend beauty del momento sta guadagnando posizione una tendenza che vuole visi meno standardizzati e artificiali. Tra la chirurgia estetica più invasiva - come le Mar-a-Lago face - e la filosofia proud dell'invecchiamento naturale e delle rughe esibite con orgoglio e consapevolezza, si pone il notox, la versione dolce del ritocco. Il termine, che trae origine dalla contrazione tra "no" e "botox", si sposa a un vero e proprio movimento di pensiero, che rifiuta il ricorso a bisturi, filler e punturine. 

Beauty trend, come funziona il notox

 Una rivoluzione gentile, che piace anche alla Gen Z. Tra le celebs che sarebbero state conquistate da questo approccio più dolce ci sono Monica Bellucci, Sarah Jessica Parker, Jessica Alba, Gwyneth Paltrow. Punto forte del notox è l'utilizzo di sieri, creme viso, contorno occhi e lip balm "plumping", dall'effetto rimpolpante e tensore. La costanza è fondamentale per arrivare ad avere - e mantenere - una pelle compatta, liscia e piena.  

Cosa fare al posto del botox sulla fronte?

 Ingredienti star fondamentali dei prodotti beauty più indicati per il notox sono i peptidi, che apportano collagene ed elastina. Il risultato volumizzante è graduale, perciò una skincare routine regolare è essenziale. Non va tralasciato neppure l'impiego di altri alleati fondamentali come retinoidi, antiossidanti e filtri solari. Utili allo scopo sono, inoltre, i massaggi viso anti-age, da realizzare semplicemente con i polpastrelli, e device elettronici che, oltre a tonificare i muscoli, vanno ad attivare i fibroblasti.

Victoria Beckham, il suo make up minimal e sofisticato

