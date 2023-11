Il massaggio anti-age per il viso: gli step per farlo da sole

Correggere, ridefinire, uniformare: come agire per preservare il tono e i volumi del "triangolo della giovinezza" e combattere i segni del tempo

All'origine della perdita di tono e dell'elasticità della pelle in quest'area del viso - il cui perimetro va dagli zigomi al centro del mento, labbra comprese - vi è, infatti, un fenomeno fisiologico chiamato senescenza cellulare. Ecco, allora, come intervenire per avere un aspetto visibilmente più giovane .



Tra i benefici di un massaggio dall'effetto anti-age, specifico per il viso e da includere nella propria beauty routine quotidiana, c'è un'azione di contrasto al cedimento della pelle, alla formazione delle rughe, alla perdita di equilibrio e di definizione dei volumi. Previene, in sostanza, che il "triangolo della giovinezza" si "capovolga". Ecco allora, in particolare, gli step di cinque tipi di gestualità specifiche da eseguire anche in concomitanza con l'applicazione dei prodotti per la skincare, come il siero e la crema. A metterle a punto, la Ricerca Chanel, che studia da oltre dieci anni il processo di senescenza cellulare.



PER RIDONARE VOLUME - Per prima cosa, vanno effettuati pizzicottamenti profondi con il pollice e le altre dita sulle seguenti zone: da sotto il mento verso le orecchie, dal mento verso i lobi delle orecchie, dall'angolo delle labbra verso le orecchie, dalle narici verso le tempie.



PER LEVIGARE LE LINEE D'ESPRESSIONE - Effettuare piccoli pizzicottamenti con pollice e indice lungo ogni ruga, perpendicolarmente alla ruga stessa, sulle seguenti zone: sul solco naso-labiale verso l'alto, sul contorno occhi esercitando una pressione mantenendo la pelle tesa, tra le sopracciglia, sulla fronte.



Un altro tipo di massaggio può essere effettuato dopo l'applicazione del siero, in due tempi:



PER RIDEFINIRE L'OVALE DEL VISO - Per concentrarsi in quest'area, piegare il dito indice e il medio e posizionarli sulla mandibola vicino al mento. Quindi, effettuare movimenti leviganti verso l'esterno fino alle orecchie. Ripetere sei volte.



PER RIDEFINIRE LE GUANCE - Chiudere a pugno tutte le dita e posizionarle sulla mandibola. Effettuare sfioramenti profondi verso l'alto fino allo zigomo e poi proseguire verso l'esterno fino alle tempie. Ripetere sei volte.



Dopo aver applicato la crema viso, si può invece procedere con quest'ultimo tipo di massaggio, sempre in due tempi:



PER RIMODELLARE - Si inizia agendo su una metà del viso, afferrando un lembo di pelle tra il pollice e le altre quattro dita. Effettuare pizzicottamenti spingendo la pelle verso l'esterno ed esercitando pressioni su ogni linea. Si seguono quattro linee oblique, verso l'alto, sulle seguenti zone: sotto il mento, fino all'angolo della mandibola; sulla mandibola, dal mento fino alle orecchie; sulla guancia, dall'angolo delle labbra fino alle orecchie; sul naso, dai lati del naso fino alle tempie. Si ripete, quindi, la stessa procedura anche sull'altra metà del viso.