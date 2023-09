Beauty, base trucco: come ottenere un undermakeup da red carpet

Preparare al meglio il viso all'applicazione del make up in pochi, semplici step da eseguire in una manciata di minuti

Ecco, allora, come preparare al meglio il viso all'applicazione del make up in pochi, semplici step da eseguire in una manciata di minuti ed utilizzando pochissimi prodotti .

Chanel, La Base Matifiante: prima del make up, agisce come un filtro impercettibile che corregge le irregolarità, giorno dopo giorno. Contiene il complesso Hydra Protect, preserva l'idratazione della pelle per 12 ore, ne affina la grana e riduce la visibilità dei pori

Chanel make up: come avere una base trucco a lunga tenuta

Prima ancora della base trucco, la corretta beauty routine prevede, innanzitutto, di applicare ogni mattina sul viso (e il collo) il siero e la crema idratante. Una volta assorbiti, si stende un velo di primer dal centro verso l'esterno, insistendo sulla zona T e sui punti che necessitano di essere opacizzati, per uniformare il colorito e correggere le irregolarità.



Da qui, si passa ad applicare il fondotinta e il correttore, quest'ultimo solo per coprire occhiaie e piccole imperfezioni, senza esagerare nelle quantità. Una dritta in più: non trascurare le sopracciglia. Pettinarle e averle in ordine (fissandole, magari, con un gel specifico trasparente) è fondamentale: incorniciano e aiutano a definire lo sguardo e a dare espressività al viso nel complesso.



Infine, altri due alleati per completare una base trucco impeccabile sono il blush e la cipria. Il primo regala luminosità, un velo di colore e consente di "scolpire" i contorni del viso. La seconda contribuisce a "fissare" il make up, dando il tocco finale per renderlo duraturo.