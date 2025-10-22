Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
Beauty
UNA TENDENZA CHE DIVIDE

Sarah Jessica Parker con la ricrescita: come gestire i capelli bianchi senza tinta

L'attrice statunitense, 60 anni, ha rilanciato gli "herringbone highlights", beauty trend che insegna ad apprezzarsi al naturale

22 Ott 2025 - 07:09
1 di 3
© IPA | Sarah Jessica Parker, tra gli ospiti dell'ultima sfilata di Victoria's Secret, ha mostrato senza imbarazzo i suoi capelli con la ricrescita
© IPA | Sarah Jessica Parker, tra gli ospiti dell'ultima sfilata di Victoria's Secret, ha mostrato senza imbarazzo i suoi capelli con la ricrescita
© IPA | Sarah Jessica Parker, tra gli ospiti dell'ultima sfilata di Victoria's Secret, ha mostrato senza imbarazzo i suoi capelli con la ricrescita

© IPA | Sarah Jessica Parker, tra gli ospiti dell'ultima sfilata di Victoria's Secret, ha mostrato senza imbarazzo i suoi capelli con la ricrescita

© IPA | Sarah Jessica Parker, tra gli ospiti dell'ultima sfilata di Victoria's Secret, ha mostrato senza imbarazzo i suoi capelli con la ricrescita

Che Sarah Jessica Parker sia una fashion icon ben oltre il suo ruolo da Carrie Bradshaw in "Sex and the City" è ormai stranoto. Quello che però ha nuovamente portato alla ribalta nel dibattito mediatico è una questione non trascurabile. La star statunitense, tra gli ospiti del Victoria's Secret Fashion Show 2025, ha infatti mostrato senza imbarazzo i suoi capelli con la ricrescita, non ritoccati dalla tinta, davanti ai flash dei fotografi, contribuendo a rilanciare un trend che sdogana un tabù, quello degli "herringbone highlights". 

Da Sarah Jessica Parker a Letizia di Spagna: la ricrescita fa tendenza

 Donne libere da costrizioni estetiche e dai dettami degli stereotipi dominanti. Tra le star che hanno portato i capelli grigi sul red carpet ci sono Andie MacDowell e Sharon Stone, Jane Fonda e Gillian Anderson, tra gli uomini Daniel Craig. Tra i "silver look" più chic anche quelli di Carolina di Monaco e Letizia di Spagna

Leggi anche

Carolina di Monaco: è suo l'hair look silver più chic di sempre

L'outfit scelto da Letizia di Spagna per la sua visita alla Cuesta de Moyano, la fiera permanente del libro di Madrid

Letizia di Spagna: lo stile da copiare alla regina più fashion

La rinuncia al ritocco come atto di consapevolezza

 A Sarah Jessica Parker, 60 anni, va riconosciuto il contributo di essersi mostrata con naturalezza, senza l'ansia del ritocco perfetto e di non considerarlo affatto un atto di coraggio: "Non posso perdere tempo a ritoccare il colore della base ogni due settimane - ha affermato nel corso di un'intervista -, è troppo. La scorsa estate sono diventate virali alcune mie foto con i capelli grigi e senza trucco e tutti hanno applaudito il mio coraggio. E io pensavo solo: per favore, applaudite il coraggio di qualcun altro su qualcosa che lo merita". 

Leggi anche

Venezia 81, barba bianca e ricrescita: il nuovo Daniel Craig

Cannes 2022, Sharon Stone e il silver look: capelli grigi senza tabù

Come gestire i capelli bianchi senza fare la tinta

 Da fattore di debolezza a punto di forza. La chiave di volta sta nel decidere di non nascondere i fili argentei bensì di considerarli una base di partenza per un hair look che punta a inglobarli progressivamente, fino ad abbandonare completamente la tinta. Per non avere un aspetto trascurato, ci si può affidare a un parrucchiere e ricorrere alla tecnica degli "herringbone highlights", riflessi che vengono applicati lavorando a spina di pesce (da qui il termine), diagonalmente, senza sovrapposizioni e in alternanza con il biondo. Un gioco cromatico e di movimento, un effetto tono su tono, dal risultato giovanile e naturale. 

Sarah Jessica Parker, i suoi best look da Carrie Bradshaw

1 di 25
© IPA | Sarah Jessica Parker, i suoi best look da Carrie Bradshaw
© IPA | Sarah Jessica Parker, i suoi best look da Carrie Bradshaw
© IPA | Sarah Jessica Parker, i suoi best look da Carrie Bradshaw

© IPA | Sarah Jessica Parker, i suoi best look da Carrie Bradshaw

© IPA | Sarah Jessica Parker, i suoi best look da Carrie Bradshaw

Leggi anche
Sarah Jessica Parker, i suoi best look da Carrie Bradshaw

Sarah Jessica Parker, i suoi best look da Carrie Bradshaw

Ritorno ai capelli castani per Kate Middleton, accanto al principe William in visita all’Istituto della Federazione Nazionale delle Donne a Sunningdale

Kate Middleton attaccata dagli haters torna castana: “Lasciatela in pace”

sarah jessica parker
capelli
tinta

Sullo stesso tema