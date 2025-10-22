Sarah Jessica Parker con la ricrescita: come gestire i capelli bianchi senza tinta

A Sarah Jessica Parker, 60 anni, va riconosciuto il contributo di essersi mostrata con naturalezza, senza l'ansia del ritocco perfetto e di non considerarlo affatto un atto di coraggio: "Non posso perdere tempo a ritoccare il colore della base ogni due settimane - ha affermato nel corso di un'intervista -, è troppo. La scorsa estate sono diventate virali alcune mie foto con i capelli grigi e senza trucco e tutti hanno applaudito il mio coraggio. E io pensavo solo: per favore, applaudite il coraggio di qualcun altro su qualcosa che lo merita".