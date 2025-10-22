Sarah Jessica Parker con la ricrescita: come gestire i capelli bianchi senza tinta

Da fattore di debolezza a punto di forza. La chiave di volta sta nel decidere di non nascondere i fili argentei bensì di considerarli una base di partenza per un hair look che punta a inglobarli progressivamente, fino ad abbandonare completamente la tinta. Per non avere un aspetto trascurato, ci si può affidare a un parrucchiere e ricorrere alla tecnica degli "herringbone highlights", riflessi che vengono applicati lavorando a spina di pesce (da qui il termine), diagonalmente, senza sovrapposizioni e in alternanza con il biondo. Un gioco cromatico e di movimento, un effetto tono su tono, dal risultato giovanile e naturale.