Victoria’s Secret Fashion Show 2025, il ritorno degli Angeli (senza Bianca Balti)

Sui social, nel frattempo, sta guadagnando spazio il racconto della modella Bianca Balti, esclusa dallo show. Dopo il suo debutto tra gli Angeli nel 2005, ha proposto la sua candidatura al team di Victoria’s Secret per portare sul palco anche la sua testimonianza della malattia: “Sono diventata la voce di innumerevoli donne – ha scritto –. Rappresento milioni di donne che hanno avuto o avranno il cancro. Voglio dimostrare che la diagnosi non è la fine della bellezza, della sicurezza o della sensualità”. Il brand ha declinato la sua proposta, spiegando che il cast era già al completo.