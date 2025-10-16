Victoria’s Secret Fashion Show 2025, il ritorno degli Angeli (senza Bianca Balti)

Victoria's Secret Fashion Show 2025: i best look della sfilata
Un evento all’insegna della sensualità e del glamour ma più attento alla promozione di ogni tipo di bellezza. Sui social, l’esclusione di Bianca Balti
Prove di inclusività. Victoria’s Secret, dopo il grande ritorno dello scorso anno, ha riacceso la passerella di New York con un mega evento con cui ha voluto celebrare l’empowerment, la libertà, la bellezza di tutte le donne. In scena uno show che ha cercato di essere più inclusivo, con modelle taglia over e di tutte le etnie, ma le vere protagoniste sono state ancora una volta gli Angeli storici, le super top che hanno reso famoso il brand di lingerie.
Le ali sono tornate a dischiudersi e a volare tra corpi perfetti ma anche per raccontare sicurezza e libertà di espressione. Tra le modelle che hanno presentato le nuove collezioni del brand, sempre all’insegna del glamour e della sensualità, le sorelle Bella e Gigi Hadid, Adriana Lima, Alex Consani, Ashley Graham, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel. Una celebrazione della femminilità in tutte le sue sfumature.
Sui social, nel frattempo, sta guadagnando spazio il racconto della modella Bianca Balti, esclusa dallo show. Dopo il suo debutto tra gli Angeli nel 2005, ha proposto la sua candidatura al team di Victoria’s Secret per portare sul palco anche la sua testimonianza della malattia: “Sono diventata la voce di innumerevoli donne – ha scritto –. Rappresento milioni di donne che hanno avuto o avranno il cancro. Voglio dimostrare che la diagnosi non è la fine della bellezza, della sicurezza o della sensualità”. Il brand ha declinato la sua proposta, spiegando che il cast era già al completo.
