Bianca Balti e i "capelli a spazzola soft": il nuovo hair look conquista i social

Nell'ultimo post condiviso su Instagram, Bianca Balti ha mostrato la ricrescita dei capelli in una veste completamente nuova. Dopo il taglio rasato, protagonista degli mesi recenti, la modella appare oggi con un hair look che ha subito fatto parlare di sé: un modello “a spazzola soft”, corto, voluminoso e grintoso. Le foto hanno rapidamente raccolto like e commenti, confermando che il nuovo stile ha già conquistato i social.