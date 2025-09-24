Logo Tgcom24
Bianca Balti e i "capelli a spazzola soft": il nuovo hair look conquista i social

Il “soft brush cut” non ha la rigidità delle versioni maschili ma gioca con lunghezze leggermente diverse, ciuffi più morbidi e bordi sfumati

24 Set 2025 - 10:58
Nell'ultimo post condiviso su Instagram, Bianca Balti ha mostrato la ricrescita dei capelli in una veste completamente nuova. Dopo il taglio rasato, protagonista degli mesi recenti, la modella appare oggi con un hair look che ha subito fatto parlare di sé: un modello “a spazzola soft”, corto, voluminoso e grintoso. Le foto hanno rapidamente raccolto like e commenti, confermando che il nuovo stile ha già conquistato i social.

Bianca Balti e il fascino dei capelli a spazzola soft

 Il “soft brush cut”, conosciuto anche come “soft crop”, è una rivisitazione femminile del tradizionale taglio a spazzola. Non ha la rigidità delle versioni maschili, ma gioca con lunghezze leggermente diverse, ciuffi più morbidi e bordi sfumati. Un hair look dinamico, che riesce a unire eleganza e praticità, adattandosi a chi cerca uno stile versatile.

Un look che valorizza i lineamenti del volto

 Il corto a spazzola soft mette in risalto lo sguardo, gli zigomi e il collo, rendendo i lineamenti protagonisti. È un taglio che comunica freschezza e forza, perfetto per chi desidera un look essenziale ma al tempo stesso sofisticato. Ha tutti i vantaggi dei tagli corti: permette, infatti, di sperimentare con accessori, make-up e outfit. Non sorprende quindi che le foto di Bianca abbiano scatenato l’entusiasmo degli utenti, che vedono in questo look una fonte di ispirazione.

Come replicare l'hair look di Bianca Balti

 Per ottenere un vero effetto a spazzola soft, il taglio deve prevedere lati e nuca sfumati, lasciando qualche centimetro in più sulla parte superiore. Questo permette di creare movimento e volume, evitando rigidità. Lo styling si costruisce con prodotti leggeri: mousse per dare corpo, spray texturizzanti per un effetto spettinato controllato e cere opache per definire i ciuffi. L’asciugatura, preferibilmente con diffusore a temperatura media, aiuta a mantenere la naturalezza del taglio. Per modellare senza appiattire mantenendo l’effetto dinamico tipico del “soft brush cut”, sono consigliate le spazzole dalle setole morbide.

Un look che detta tendenza

  Con le sue nuove foto, Bianca Balti non ha solo mostrato un cambiamento d’immagine, ma ha lanciato un trend che sta già spopolando sui social. Il suo hair look “a spazzola soft” dimostra che i capelli corti possono essere un alleato di bellezza, eleganza e personalità. Un hair look che non è soltanto moda, ma anche un messaggio di autenticità.

