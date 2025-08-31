Michelle Hunziker rilancia il maxi ciuffo: il dettaglio capelli più glam del momento

Il maxi ciuffo laterale, ampio e a onda, ha il pregio di adattarsi a diverse forme del viso. Dona equilibrio ai tratti più spigolosi, ammorbidisce i volti squadrati e valorizza quelli ovali. Per chi ha un viso rotondo, è un alleato prezioso perché allunga otticamente le linee e mette in risalto lo sguardo. Anche i capelli trovano nel ciuffo laterale una nuova vita: i più sottili acquistano corpo e movimento, mentre le chiome più spesse possono essere alleggerite da una piega che lascia respirare la struttura. È uno stile inclusivo, capace di valorizzare tanto i capelli lisci quanto quelli mossi o ricci.