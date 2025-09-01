In crescita il turismo estetico

Partire per la vacanza all'estero con l'obiettivo di ritornare più alti, più belli, più giovani oppure con capelli nuovi e fluenti. Seul, Istanbul, Albania, Romania anche Sud America. Il turismo estetico è in crescita, grazie anche a pacchetti di viaggio che combinano l'intervento chirurgico a qualche di giorno di relax. Correggere un naso o rinfrescare lo sguardo, con rinoplastica e blefaroplastica è diventato per molti irrinunciabile. Al primo posto tra le mete più gettonate la Corea del Sud, dove gli stessi abitanti considerano la bellezza fisica importante quanto una buona laurea.