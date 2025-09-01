In crescita il turismo estetico

Una vacanza all'estero con l'obiettivo di tornare più alti, più belli, più giovani oppure con capelli fluentidi Roberta Fiorentini
Partire per la vacanza all'estero con l'obiettivo di ritornare più alti, più belli, più giovani oppure con capelli nuovi e fluenti. Seul, Istanbul, Albania, Romania anche Sud America. Il turismo estetico è in crescita, grazie anche a pacchetti di viaggio che combinano l'intervento chirurgico a qualche di giorno di relax. Correggere un naso o rinfrescare lo sguardo, con rinoplastica e blefaroplastica è diventato per molti irrinunciabile. Al primo posto tra le mete più gettonate la Corea del Sud, dove gli stessi abitanti considerano la bellezza fisica importante quanto una buona laurea.
Commenti (0)