Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Donne
le mete

In crescita il turismo estetico

Una vacanza all'estero con l'obiettivo di tornare più alti, più belli, più giovani oppure con capelli fluenti

di Roberta Fiorentini
01 Set 2025 - 13:07
01:29 

Partire per la vacanza all'estero con l'obiettivo di ritornare più alti, più belli, più giovani oppure con capelli nuovi e fluenti. Seul, Istanbul, Albania, Romania anche Sud America. Il turismo estetico è in crescita, grazie anche a pacchetti di viaggio che combinano l'intervento chirurgico a qualche di giorno di relax. Correggere un naso o rinfrescare lo sguardo, con rinoplastica e blefaroplastica è diventato per molti irrinunciabile. Al primo posto tra le mete più gettonate la Corea del Sud, dove gli stessi abitanti considerano la bellezza fisica importante quanto una buona laurea.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri