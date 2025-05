La regina sfoggia da sempre outfit appropriati ai vari contesti e ricorre anche lei come Kate Middleton all'upcycling, il "riciclo chic", ovvero la tendenza ad apportare piccole modifiche ad abiti già indossati in diverse occasioni per riattualizzarli e ravvivarli. Per la sua ultima uscita pubblica madrilena, la consorte di re Felipe VI ha optato per un cappottino leggero Vichy a quadretti bianchi e neri, tracollina nera e scarpe coordinate Mary Jane di vernice lucida con i cinturini e tacco ultra comodo. Un look di ispirazione assolutamente da copiare e già "must have" di stagione.