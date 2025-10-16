Logo Tgcom24
DALLA SKINCARE AL MAKE UP

Victoria Beckham, pelle perfetta e labbra rimpolpate: i suoi segreti beauty

Stilista e imprenditrice, ha reso la cura dell'immagine un suo tratto distintivo. Cosa copiare alla sua routine di bellezza

16 Ott 2025 - 22:48
Victoria Beckham, il suo make up minimal e sofisticato © IPA

Victoria Beckham, il suo make up minimal e sofisticato © IPA

Una vita da Victoria Beckham. Il successo come stilista, quattro figli, un marito come David Beckham e una bellezza per cui il tempo sembra non passare mai. Cinquantuno anni, una forma fisica perfetta e un'eleganza sempre impeccabile, che già ai tempi delle Spice Girls le valse il nomignolo di Posh. Realizzata e volitiva, ha reso la cura dell'immagine un suo tratto distintivo.  

Victoria Beckham, la sua routine di bellezza da copiare

 Beauty addicted, oltre al suo brand di moda ne ha fondato un secondo dedicato a make up e skincare. Dietro all'aspetto di Victoria Caroline Adams (è il cognome da nubile) ci sono sicuramente interventi di chirurgia estetica, potenziata da trattamenti professionali come il lifting facciale, terapia a luce LED e micro-needling. Fondamentale è però anche una routine di bellezza seguita con costanza. Non mancano sieri riparatori, creme idratanti e anti-età, la protezione solare applicata ogni giorno. È una grande amante della doppia detersione.  

Qual è il profumo di Victoria Beckham?

 L'imprenditrice e stilista è, inoltre, una cultrice di profumi di nicchia. Predilige fragranze intense e ricercate, anche per i capelli. Menzione speciale per il make up: punta sempre su colori neutri, palette nei toni del bronzo, lip liner e gloss marroni, con attenzione a un finish luminoso, mai opaco. Per dare più volume alla labbra, ne disegna il contorno utilizzando una matita nei toni del rosa nude. Bianca per gli occhi, invece, quando sono particolarmente stanchi. 

Che cosa mangia Victoria Beckham a colazione?

 Particolare cura viene riservata da Lady Beckham all'alimentazione. Di lei si sa che inizia sempre la giornata con due cucchiai di aceto di mele, un bicchiere di acqua calda con limone per sgonfiare il corpo ed eliminare i liquidi in eccesso e aggiunge al caffè polvere di collagene. Segue, inoltre, una dieta specifica, a cui alterna mesi di detox per potersi concedere di tanto in tanto qualche piccola trasgressione.

