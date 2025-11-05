Perdita di collagene, i segnali da non sottovalutare e i rimedi delle star

Una tendenza molto in voga è quella di assumere il collagene per via orale. Jennifer Aniston ha dichiarato di farlo ogni mattina, Kate Hudson lo aggiunge in polvere ai frullati post-workout. Non ne farebbero a meno neppure Lady Gaga, Kylie Minogue, Kim Kardashian e le sue sorelle. Secondo quanto dichiarato dal suo hairstylist, vi ricorrerebbe anche Victoria Beckham per avere capelli bellissimi. Tuttavia, la pratica non risolverebbe la diminuzione della produzione di questo tipo di proteina, processo di fatto naturale e inarrestabile. Così come utilizzare cosmetici contenenti collagene: avendo un peso molecolare elevato, l'assorbimento è limitato comunque al solo strato superficiale della pelle. Tra i rimedi estetici da considerare ci sarebbe, poi, la fototerapia con maschere led, che grazie all'azione della luce si sostiene sia in grado di arrivare agli strati profondi dell'epidermide, fino a stimolare i fibroblasti.