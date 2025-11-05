Logo Tgcom24
BEAUTY TREND VIRALI

Perdita di collagene, i segnali da non sottovalutare e i rimedi delle star

La sua produzione diminuisce nel tempo, favorendo la comparsa delle rughe. Cinque semplici, sane abitudini alla portata di tutte possono fare la differenza

05 Nov 2025 - 07:01
Tra le star che hanno condiviso la loro beauty routine a base di collagene anche Jennifer Aniston, Victoria Beckham e Kate Hudson © IPA

Tra le star che hanno condiviso la loro beauty routine a base di collagene anche Jennifer Aniston, Victoria Beckham e Kate Hudson © IPA

La parola collagene è tra le più cercate su Google. Se ne parla molto in ambito skincare perché la sua diminuzione nel corpo umano, che inizia indicativamente dai 25 anni, rende la pelle meno elastica e più disidratata, fattori che giocano un ruolo chiave nell'invecchiamento cutaneo. Un contributo all'argomento non poteva non arrivare anche dalle star, sensibili al tema e che hanno condiviso con i loro follower rimedi e routine di bellezza.  

Che cos'è il collagene

 È una proteina strutturale che forma una vera e propria "impalcatura di sostegno" per numerosi organi e tessuti, come ad esempio la pelle, di cui garantisce elasticità, compattezza e idratazione. La sua produzione è un processo naturale che diminuisce con l'età ma ad accelerarlo possono essere anche altri fattori. Tra questi il fumo, lo stress, i raggi UV, l'inquinamento, una dieta povera e sbilanciata. Il risultato, visibile, è l'insorgenza delle rughe e cedimenti cutanei.  

Come contrastare la perdita di collagene

 La diminuzione di produzione di collagene non può essere impedita ma alcuni comportamenti e buone abitudini possono comunque apportare benefici. Ne abbiamo individuati, in particolare, cinque: 

  1. Usare ogni giorno una crema con protezione solare. Le radiazioni ultraviolette provocano ossidazione, causando la rapida distruzione del collagene presente nel derma e una diminuzione della sua produzione.
     
  2. Mantenere la pelle idratata. L'assunzione di acqua e tisane favorisce la produzione di acido ialuronico, essenziale per idratare e proteggere i tessuti. Particolarmente consigliati gli infusi antiossidanti e antinfiammatori, come tè verde e tisane allo zenzero. 
     
  3. Ridurre il consumo di zuccheri. Come accade per gli alimenti raffinati, influenzano negativamente la produzione di collagene ed elastina, a causa del loro contenuto proteico di bassa qualità. 
     
  4. Evitare fumo e alcol. Deteriorano le fibre di collagene, favoriscono la ritenzione di liquidi e ostacolano l'ossigenazione e il nutrimento delle cellule. 
     
  5. Mangiare alimenti ricchi di collagene. Questa proteina è particolarmente abbondante nel tonno e nel salmone, nella carne di pollo, tacchino e maiale, nelle uova e nei formaggi, nella verdura e nella frutta ricca di vitamina C (come cavolfiore, pomodori, peperoni, agrumi, frutti di bosco, kiwi), nelle noci e nella frutta secca. 

Sieri, creme e collagene da bere funzionano davvero?

 Una tendenza molto in voga è quella di assumere il collagene per via orale. Jennifer Aniston ha dichiarato di farlo ogni mattina, Kate Hudson lo aggiunge in polvere ai frullati post-workout. Non ne farebbero a meno neppure Lady Gaga, Kylie Minogue, Kim Kardashian e le sue sorelle. Secondo quanto dichiarato dal suo hairstylist, vi ricorrerebbe anche Victoria Beckham per avere capelli bellissimi. Tuttavia, la pratica non risolverebbe la diminuzione della produzione di questo tipo di proteina, processo di fatto naturale e inarrestabile. Così come utilizzare cosmetici contenenti collagene: avendo un peso molecolare elevato, l'assorbimento è limitato comunque al solo strato superficiale della pelle. Tra i rimedi estetici da considerare ci sarebbe, poi, la fototerapia con maschere led, che grazie all'azione della luce si sostiene sia in grado di arrivare agli strati profondi dell'epidermide, fino a stimolare i fibroblasti.  

© IPA | Heidi Klum, bellezza dirompente che non teme il passare del tempo: in passerella nel 2003
