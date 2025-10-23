Kim Kardashian rispolvera le treccine afro: come replicarle e a chi stanno bene

LACMA 2024, Kim Kardashian sul red carpet con la croce di Attallah
Si adattano a ogni tipologia di viso, enfatizzano pregi ma anche difetti. Da dove arrivano, per quanto tempo si possono tenere
Il look di Kim Kardashian per il suo after party di compleanno a Londra: treccine afro e corsetto bianco © IPA
Cosa fa Kim Kardashian che non diventi virale? Imprenditrice, socialite, produttrice e personaggio tv ma anche avvocato ed ex modella, ha appena compiuto 45 anni. Festa a Parigi, after party a Londra, alla presenza anche di numerosi ospiti, tra cui Kate Moss e Naomi Watts. Corsetti e minidress, scollature vertiginose e trasparenze, guanti e sandali: come sempre, non sono passati inosservati i suoi outfit. Ma neppure le sue scelte in fatto di beauty look, come le lunghe treccine afro che ha sfoggiato per la sua serata speciale nel Regno Unito.
Innanzitutto, come suggerisce il nome, le treccine afro - african braids - nascono con un profondo significato culturale per le comunità di origine africana. Prima ancora di considerarle un semplice beauty trend da copiare, sarebbe bene essere quindi consapevoli anche della loro origine e del loro significato, per adottarle con rispetto. Si adattano a ogni tipologia di viso, da quelli tondi a quelli allungati, dalla forma a diamante o a cuore. Esaltando i lineamenti, enfatizzano pregi e difetti del volto, per cui donano particolarmente a chi ha i tratti regolari.
È un tipo di hair look che può durare dalle quattro alle otto settimane, ma la durata effettiva dipende dal tipo di capelli, dalla cura e dalla tecnica utilizzata. In generale, è sconsigliato superare i due mesi per evitare danni al cuoio capelluto e ai capelli stessi, per via dell'eccessiva tensione sulle radici. Inoltre, se i capelli sono fini, deboli o la cute è sensibile, si consiglia di portarle per un periodo più breve, non oltre le quattro settimane.
A Kim Kardashian va riconosciuto di aver riportato sotto i riflettori, e per giunta in pieno autunno, un hair look che viene generalmente relegato al periodo estivo. Considerata la più ricca tra le sorelle Kardashian-Jenner, con un patrimonio stimato intorno ai 2 miliardi di dollari, è diventata famosa inizialmente grazie al reality show "Al passo con i Kardashian" (2007), che ha documentato la sua vita e quella della sua famiglia. Da quel momento, ha trasformato la sua fama in un vasto impero commerciale basato su marchi di successo moda e beauty, oltre a essere una figura di spicco sui social media (354 milioni di follower solo su Instagram).
