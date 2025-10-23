Kim Kardashian rispolvera le treccine afro: come replicarle e a chi stanno bene

Cosa fa Kim Kardashian che non diventi virale? Imprenditrice, socialite, produttrice e personaggio tv ma anche avvocato ed ex modella, ha appena compiuto 45 anni. Festa a Parigi, after party a Londra, alla presenza anche di numerosi ospiti, tra cui Kate Moss e Naomi Watts. Corsetti e minidress, scollature vertiginose e trasparenze, guanti e sandali: come sempre, non sono passati inosservati i suoi outfit. Ma neppure le sue scelte in fatto di beauty look, come le lunghe treccine afro che ha sfoggiato per la sua serata speciale nel Regno Unito.