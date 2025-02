Lady Gaga: la frangetta punk e il taglio di capelli da copiare

Forse nessuno più di Lady Gaga sa come lasciare il segno. Non c'è apparizione pubblica dell'artista - e attivista - statunitense sui red carpet che negli ultimi anni non sia stata accolta e accompagnata da clamore e meraviglia per i suoi outfit e le sue scelte in fatto di beauty look. A non passare inosservato, in occasione della serata dei Grammy 2025, è stato anche il suo taglio di capelli Hime cut.