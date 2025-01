Insuperabile, Jennifer Lopez. L'artista è tornata negli ultimi giorni a far parlare di sé e a dettare la linea anche in fatto di trend. In splendida forma al Sundance Film Festival 2025, in un abito a ragnatela che ha messo in risalto tutta la sua bellezza, non è passato inosservato il suo beauty look. Dalle labbra nude con l'overlining alla manicure iridescente, ai capelli: non c'è nessuno che possa spodestare JLo.