Sfilate Milano Fashion Week: Prada (e Raf Simons) rileggono l’uniforme

UN’UNIFORME “PER SENTIRSI BENE” - Protagonisti non solo gli abiti, ma anche lampadari tecnologici, monitor e telecamere che sembravano danzare intorno alle modelle, nessuna delle quali aveva mai calcato prima una passerella. A unire i due designer, in particolare, la grande passione per il concetto di uniforme, leit motiv di questa collezione. "L'uniforme è lo strumento per sentirsi bene - è il convincimento di Simons - una base senza tempo che ci permette di esprimerci. La mia è sempre la stessa: una t-shirt e pantaloni Prada, che indosso da anni. Anche come si veste Miuccia è un'uniforme, e mi ha ispirato per lo show". "Io vado da un'uniforme a un'altra - ha aggiunto lei - oggi è gonna a pieghe e maglione blu, ma non so quanto durerà, l'essenziale è che faccia sentire bene".