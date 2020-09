Milano Fashion Week, la sfilata di Fendi: un’eleganza sofisticata 

Milano Fashion Week, Fendi P/E 2021: i look della sfilata Fendi - primavera estate 2021 Afp 1 di 25 Fendi - primavera estate 2021 Afp 2 di 25 Fendi - primavera estate 2021 Afp 25 di 25 Fendi - primavera estate 2021 Afp 25 di 25 Fendi - primavera estate 2021 Afp 25 di 25 Fendi - primavera estate 2021 Afp 25 di 25 Fendi - primavera estate 2021 Afp 25 di 25 Fendi - primavera estate 2021 Afp 25 di 25 Fendi - primavera estate 2021 Afp 25 di 25 Fendi - primavera estate 2021 Afp 10 di 25 Fendi - primavera estate 2021 Afp 11 di 25 Fendi - primavera estate 2021 Afp 12 di 25 Fendi - primavera estate 2021 Afp 13 di 25 Fendi - primavera estate 2021 Afp 14 di 25 Fendi - primavera estate 2021 Afp 15 di 25 Fendi - primavera estate 2021 Afp 16 di 25 Fendi - primavera estate 2021 Afp 17 di 25 Fendi - primavera estate 2021 Afp 18 di 25 Fendi - primavera estate 2021 Afp 19 di 25 Fendi - primavera estate 2021 Afp 20 di 25 Fendi - primavera estate 2021 Afp 21 di 25 Fendi - primavera estate 2021 Afp 22 di 25 Fendi - primavera estate 2021 Afp 23 di 25 Fendi - primavera estate 2021 Afp 24 di 25 Fendi - primavera estate 2021 Afp 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un’eleganza sofisticata e dal gusto rétro, in città come in spiaggia. La Milano Fashion Week entra nel clou con la sfilata dal vivo delle collezioni uomo e donna primavera estate 2021 di Fendi. Si attinge molto al passato, alle radici familiari, a una sorta di dialogo tra le generazioni, reso possibile e amplificato dall’esperienza del lockdown. È il nuovo corso della moda post-Covid, è l’eredità della consapevolezza che ha voluto portare in passerella la direttrice creativa della maison Silvia Venturini Fendi.