Alvaro Morata e Alice Campello, la seconda occasione non basta: è addio definitivo
Dalla Spagna filtra la conferma della rottura: nessun ritorno di fiamma, annuncio social rimandato per proteggere i figli
Il silenzio sui social non è casuale. Dietro le foto che non arrivano si nasconde una verità ormai difficile da ignorare: la storia tra Álvaro Morata e Alice Campello sarebbe arrivata davvero al punto finale. Dopo il tentativo di ricucire, la coppia avrebbe preso atto che l'amore, questa volta, non è bastato. Il ritorno insieme non hasembrerebbe non aver funzionato. Non una decisione impulsiva, quindi, ma una consapevolezza maturata nel tempo, nonostante l'affetto e il rispetto reciproco.
Secondo quanto emerso nel corso di un programma televisivo, Morata avrebbe spiegato che lui e Alice continueranno a essere una famiglia per il bene dei loro quattro figli, ma come coppia non sono più compatibili. Nessun tradimento, nessun colpo di scena: solo la presa d'atto che, a volte, l'amore cambia forma. Le voci circolavano già da settimane e ora trovano conferma: le pratiche di divorzio sarebbero state avviate e l'annuncio ufficiale sarebbe solo questione di tempo.
Una comunicazione che i due starebbero preparando con grande cautela, scegliendo il momento più adatto per tutelare i bambini e affrontare la separazione lontano dai riflettori inutili. Una fine senza clamore, almeno per ora. Ma che segna definitivamente la chiusura di una delle storie più seguite del mondo sportivo e social.