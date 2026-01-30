Secondo quanto emerso nel corso di un programma televisivo, Morata avrebbe spiegato che lui e Alice continueranno a essere una famiglia per il bene dei loro quattro figli, ma come coppia non sono più compatibili. Nessun tradimento, nessun colpo di scena: solo la presa d'atto che, a volte, l'amore cambia forma. Le voci circolavano già da settimane e ora trovano conferma: le pratiche di divorzio sarebbero state avviate e l'annuncio ufficiale sarebbe solo questione di tempo.