Alice Campello sulla separazione da Alvaro Morata: "L'errore più grande della nostra vita"

Campello, 30 anni, spiega che le incomprensioni con il calciatore, di due anni più grande, sono nate anche a causa di un periodo difficile per entrambi: "La depressione è stata tra i motivi che ci hanno portato alla rottura. L'amore non è mai mancato tra di noi, ma eravamo entrambi in un periodo personale molto negativo. Ci sentivamo vuoti entrambi. Io dopo il parto di Bella sono quasi morta ed è una cosa che mi ha cambiata, non stavo bene. Anche lui non stava bene. Ha un lavoro molto complicato in cui subisce tanta pressione".